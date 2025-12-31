Оказывается, это не украинский. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бизнесмена.

Дома общаемся исключительно на русском. Снаружи я исключительно на украинском,

– отметил Гарик Корогодский.

Об этом он рассказал после того, как в сети раскритиковали легкоатлетку Ярославу Магучих, которая на улице общалась на русском.

Гарик Корогодский добавил, что одновременно активно изучает украинский с репетиторкой. У него уже было 333 занятия.

Так же все мои дети – они двуязычные. Ой, извините, трехъязычные – еще же английский. И я учу английский постоянно. Если кому-то этого мало – мне на это п*х*й. Меня радует, что мой украинский гораздо пышнее, чем у многих хейтеров, включая украиноязычных с рождения и журноблогеров,

– добавил Гарик.

Кстати, недавно Корогодский в инстаграме сообщил, что его дочь Елизавета присоединилась к огневой группе ТРО.

Для справки! Кроме Елизаветы, у бизнесмена есть еще трое детей: сын Даниил и дочери Александра и Мария.

О каком скандале с Ярославой Магучих вспомнил Гарик Корогодский?