Оказывается, это не украинский. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бизнесмена.
Дома общаемся исключительно на русском. Снаружи я исключительно на украинском,
– отметил Гарик Корогодский.
Об этом он рассказал после того, как в сети раскритиковали легкоатлетку Ярославу Магучих, которая на улице общалась на русском.
Гарик Корогодский добавил, что одновременно активно изучает украинский с репетиторкой. У него уже было 333 занятия.
Так же все мои дети – они двуязычные. Ой, извините, трехъязычные – еще же английский. И я учу английский постоянно. Если кому-то этого мало – мне на это п*х*й. Меня радует, что мой украинский гораздо пышнее, чем у многих хейтеров, включая украиноязычных с рождения и журноблогеров,
– добавил Гарик.
Кстати, недавно Корогодский в инстаграме сообщил, что его дочь Елизавета присоединилась к огневой группе ТРО.
Для справки! Кроме Елизаветы, у бизнесмена есть еще трое детей: сын Даниил и дочери Александра и Мария.
О каком скандале с Ярославой Магучих вспомнил Гарик Корогодский?
- Накануне пользователь с ником yaroslav_dubyna в Threads сделал пост, где написал: "Сегодня видел Ярославу Магучих вживую. Я думал, она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло, когда я услышал, как она разговаривает на языке России. Это в который раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны. Как и многие из обычных людей. Все как в жизни"
- Мнения людей в комментариях разделились: одни согласились с Ярославом, другие его раскритиковали.