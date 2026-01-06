Григорій Решетник став доктором філософії: телеведучий захистив дисертацію на тему "Холостяка"

Український телеведучий Григорій Решетник став доктором філософських наук. Він захистив докторську дисертацію з культурології в Київському національному університеті культури та мистецтв.

Виявляється, його дослідження присвячене популярному реаліті-шоу "Холостяк", передає 24 Канал з посиланням на сайт КНУКіМ.

Григорій Решетник проаналізував, як телевізійний формат впливає на сприйняття кохання та романтичних стосунків у сучасному суспільстві.

Його дисертація має 217 сторінок і складається з трьох основних розділів: перший розділ розглядає реаліті-шоу як культурне явище – від історії виникнення формату до його адаптації в різних країнах. Другий розділ аналізує "Холостяка" як міжнародний проєкт, а третій розділ присвячений українській версії програми.



Григорій Решетник захистив дисертацію на тему "Холостяка" / Скриншоти з сайту КНУКіМ



У висновку зазначено, що дейтинг-шоу водночас є серйозною історією про любов і самоіронічною виставою для розваги.

"Холостяк" і "Холостячка" показово демонструють, як кохання перетворюється з інтимної взаємодії на публічну подію та емоційний спектакль для глядачів: побачення, романтичні жести та освідчення інсценізуються як споживчі атракції (поїздки, подарунки, вечері у вишуканих місцях); учасники виражають емоції не згідно з внутрішніми інтенціями, а в контексті продюсерської логіки шоу та реагуючи на очікування аудиторії; ставка на емоційні інвестиції, коли кожна дія на побаченні сприймається як внесок, що потребує винагороди – компліментів, обіймів, троянд. Це перетворює кохання, і українська адаптація дейтинг-проєкту це продемонструвала, на емоційний капітал, підкріплений матеріальними благами та іміджевими перспективами,

– написав Григорій Решетнік.

До речі, про науковий ступінь доктора філософії телеведучий розповідав у жовтні 2025 року у відео, яке вийшло на ютуб-каналі Аліка Мкртчяна.

Це шлях довжиною у 20 років. Я закінчив з червоним дипломом університет, реалізувався як телеведучий і продовжую освітню та наукову діяльність,

– зазначав Григорій.

Як відомо, Решетник навчався на диктора та ведучого телепрограм.

