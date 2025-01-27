Григорій Решетник вперше розповів, що таємно відпочивав за кордоном з сім'єю
- Григорій Решетник відпочивав з сім'єю в Домініканській Республіці, але вирішив не оголошувати про це публічно, щоб не засмучувати людей, які не можуть дозволити собі цього.
Ведучий Григорій Решетник зізнався, що був на відпочинку за кордоном. Він пояснив, чому не оголошував цього публічно.
Дружина Григорія Решетника раніше розповідала, що полетіла з дітьми на відпочинок у Домініканську Республіку. Виявилося, що за кадром тоді був і сам шоумен, який вирішив не розповідати публіці про відпочинок за кордоном. Шоумен зізнався про це в інтерв'ю "Ранку у великому місті", передає 24 Канал.
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Григорій Решетник був разом з дружиною та дітьми у відпустці. Він пояснив, чому не оприлюднював цю інформацію на публіку.
Я був поруч зі своєю родиною, просто не оголошував це публічно. Я так чи інакше не хочу засмучувати своїми фото з відпочинку тих людей, хто не має такої можливості,
– сказав ведучий.
Христина Решетник додала, що хвалитись сімейним відпочинком було б неправильно. Однак "зміна обстановки була потрібна їм і дітям". Нагадаємо, що Григорій Решетник має право виїжджати з України як багатодітний батько.
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