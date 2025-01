Учасниця Нацвідбору на Євробачення-2025 подала заявку на участь у конкурсі від іншої країни

Учасниця лонглиста Нацвідбору на Євробачення-2025 Grisana подала заявку на участь у конкурсі від Сан-Марино. Цьогоріч вже не вперше український артист вирішив поборотися за право виступити на міжнародній сцені від іншої країни.

Grisana є у списку учасників, які хочуть поїхати на Євробачення-2025 від Сан-Марино. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Una voce per San Marino.

До речі Нацвідбір на Євробачення-2025: названо імена 10 фіналістів музичного конкурсу

Прослуховування відбудеться вже сьогодні, 22 січня. Grisana співатиме онлайн о 17:50. Артиста коротко прокоментувала новину у своєму інстаграмі, поставивши геолокації Сан-Марино.

You asked and I did (Ви просили, і я зробила – 24 Канал),

– написала співачка.

Grisana може поїхати на Євробачення-2025 від Сан-Марино / Скриншот з інстаграму

TESLENKO потрапив у лонглист Нацвідбору у Сан-Марино

Нагадаємо, раніше інший учасник українського Нацвідбору на Євробачення-2025 TESLENKO повідомив, що пройшов у лонглист конкурсу у Сан-Марино. Співак зізнався, що хотів бути представником від України, "але зважаючи на обставини, спробує зробити це від іншої країни".

Зазначимо, що TESLENKO ще мав шанс потрапити у фінал українського Нацвідбору, якби за нього проголосували українці у Дії, але відмовився від участі у конкурсі. Ймовірно, через скандал з ENLEO, який осоромився через прослуховування російської музики під час війни.