Обітниці не врятували: 4 найгучніші розлучення в українському шоубізнесі

В останні роки спостерігається тенденція серед українських зірок, що вони частіше розлучаються, ніж створюють сім'ї. Ба більше, деякі історії стають скандальними.

Цікаво, що навіть після того, як минув певний час після офіційного розставання й кожен пішов своєю дорогою, все ж продовжують випливати факти особистого життя зірок, які ділять публіку на два табори. 24 Канал розповість про чотири зіркові пари, які неабияк наробили галасу своїми розлученнями.

Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна

У березні 2024 року Віктор Розовий одружився з Ольгою Мерзлікіною. Дівчина – українська модель, гумористка та акторка розважального ютуб-каналу "Горобина". Весілля пара відгуляла у Львові.

Після того як Віктор зазнав поранення на фронті, Ольга підтримувала чоловіка й демонструвала у соцмережах успіхи його реабілітації.

У травні минулого року ексзакохані опублікували заяви, де повідомили, що вони розлучаються. Дівчина зазначила, що причиною розлучення стали зради чоловіка під час стосунків.

Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна / Фото з соцмереж

Після цього військовий дав інтерв'ю Раміній, де розповів, що перед розлученням Ольга показала йому контракт з певними умовами. За словами гумориста, він мав заплатити їй 500 тисяч гривень моральної компенсації. Віктор стверджує, що за контрактом жінка також могла публічно розповісти про його зради – що й зробила, – а він мав мовчати.

На той момент у нього не було грошей. Тому він взяв 500 тисяч гривень з банки, де були кошти на реабілітацію.

А що стосується стосунків із Мерзлікіною, то військовий зізнався, що йому вони "ніколи не подобались", і досі не знає, чи мав почуття до жінки. А освідчився через те, що пішов на війну і розумів, що може загинути або зазнати поранення, а хотів дітей.

Крім того, у публічну площину він ще й виніс тему інтимних стосунків.

Їй подобалось, щоб я її задовольняв кл*торально, але руками. Це ненормально. Давай "маслай вареник годину". Мені це не подобалось, але все одно робив, бо вона мене просила, бо це була моя партнерка,

– заявив гуморист

Віктор Розовий також зізнався, що зраджував обраницю 3 рази: 2 – на війні й 1 – у 2019 році. Однак він стверджує, що не пробачив би того, якби зрадили його.

Віктор Розовий і Ольга Мерзлікіна / Фото з соцмереж

Сама ж Ольга після цього скандалу прийшла на відверту розмову до Маші Єфросиніної. Вона розповіла свою версію стосунків. Жінка розчулила публіку щирістю, а от Віктор отримав чергову порцію хейту від людей.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик

Пара познайомилась на знімальному майданчику. Наталка розповідала, що майже одразу відчула, що Андрій – той самий, з яким вона хоче створити сім'ю. У той момент актор був одружений, та заради Денисенко розлучився з дружиною. Федінчик зробив пропозицію акторці під час польоту на літаку.

У 2017 році вони одружились на Мальдівах. Пізніше у подружжя народився син.

Весілля Денисенко та Федінчика / Фото з соцмереж

Коли розпочалась повномасштабна війна, актор став на захист України, тому стосунки подружжя продовжувало на відстані. У липні 2025 року жінка підтвердила розлучення з Андрієм. Причиною називали відсутність взаєморозуміння та втрата почуттів.

Згодом Денисенко дала інтерв'ю Маші Єфросиніній де розповіла, що причиною розлучення з Андрієм Федінчиком стали образи через його ревнощі та відповідальність за родину, яка була здебільшого на ній.

Та на цю заяву відреагувала перша дружина актора. Вікторія Кукса звинуватила Наталку у брехні та втручанні в її стосунки з Андрієм.

Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину,

– написала Вікторія.

Вона також додала, що з осені Денисенко зустрічалася з іншим одруженим чоловіком. За словами Вікторії, акторка знала його дружину та дітей, однак її це не зупинило.

Вікторія Кукса про інтерв'ю Наталки Денисенко / Скриншот з ютубу

В інтерв'ю Денисенко спростовувала звинувачення Андрія у зраді, вказавши, що причиною розлучення були інші фактори.

За якийсь час на інтерв'ю прийшов і Андрій Федінчик. Він розповів, що хотів зберегти сім'ю, але дізнався, що Денисенко вже перебувала в стосунках з іншим чоловіком.

Це було величезним ударом. Треба говорити правду. Я за те, щоб не жити з людьми, якщо ти вже не кохаєш. Прийди і скажи. Буде важко і боляче, але це не брехня. Тоді можна розходитися,

– підкреслив Андрій.

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Цю пару у 2025 році обговорювали, мабуть, найбільше. Вони обоє були учасниками проєкту "Холостяк". Військовий у фіналі обрав саме Інну, однак пізніше ухвалили рішення "йти різними дорогами". Але на цьому історія не закінчилась.

Інна Бєлєнь та Олександр Терен / Фото СТБ

В одному з інтерв'ю Терен розповів, що йому не сподобалась жодна з дівчат. Він підтвердив, що мав обрати переможницю, адже такий формат проєкту. Відмовитися не міг, а рішення приймав не він, а керівництво проєкту.

Раніше Інна вже робила публічні зауваження холостяку, наголошуючи, що вона була щирою у стосунках, а Олександр порушив їхню домовленість про повагу після проєкту.

Володимир Остапчук і Христина Горняк

Пара познайомилась в Італії на весіллі. На той момент шоумен був у стосунках, сама Христина стверджує, що їхні відносини почали розвиватись, коли чоловік розлучився.

Вони одружились у 2020 році.

Весілля Володимира Остапчука і Христини Горняк / Фото з соцмереж

Та сімейне щастя тривало до жовтня 2022 року. Тоді подружжя розлучилось. Ініціаторкою розлучення стала сама Христина, адже за її словами, у взаєминах були певні табу, які Володимир порушив. Вона зазначила, що це була неприйнятна ситуація.

Нещодавно колишня Остапчука дала інтерв'ю, де вирішила розказати всю правду, адже втомилась терпіти брехню.

За словами Христини, однією з головних причин розлучення стало те, як Остапчук поводився після вживання алкоголю. Горняк стверджує, що її колишній чоловік не знав міри, коли пив, і в такому стані часто втрачав контроль над поведінкою. У стані алкогольного сп'яніння він ставав агресивним.

Коли він був тверезий – у нас могли бути нормальні розмови. Але коли наступав алкоголь, починалися претензії, образи і скандали,

– зазначила нотаріусиня.

Христина розповіла, що під час сварок удома конфлікти часто виходили з-під контролю. Інколи Володимир кидав предмети або бив їх об підлогу чи стіну. Проте, за її словами, до неї він фізичного насильства не застосовував.

Також чимало часу у пари тривав майновий спір. Адже у шлюбі вони придбали будинок, а після розлучення потрібно врегулювати цей момент. Крім того, у публічній площині часто виникають конфлікти між Горняк і його теперішньою обраницею – Катериною Полтавською. Сам Володимир не коментує у соцмережах сварки жінок і звинувачень колишньої.