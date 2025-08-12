Укр Рус
12 серпня, 16:21
"Сума вражає": АНТИТІЛА розповіли, скільки зібрали на допомогу ЗСУ під час туру в США

Софія Хомишин
Основні тези
  • Гурт АНТИТІЛА провів благодійні концерти в США у трьох містах, зібравши 5,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ.
  • Під час турне були організовані благодійні аукціони та проведені зустрічі з українськими військовими і американськими журналістами.
  • Зібрані кошти підуть на підтримку ГУР для придбання "Маґур" та реабілітацію українських бійців.

Український гурт АНТИТІЛА відіграв серію благодійних концертів у США і вже повертається додому. Музиканти поділилися, як пройшли їхні виступи.

Крім того, розсекретили, яку суму їм вдалося зібрати. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту. 

Так, відомо, що музиканти виступили в трьох великих містах – Нью-Йорку, Філадельфії та Чикаго. Під час концертів вони також організували благодійні аукціони. Серед них – шахи з гільз та уламків ракет, ножі, викувані з бронетехніки ворога, шеврони й підписані прапори легендарних підрозділів і командувачів.

Крім того, під час поїздки артисти зустрілися з українськими військовими, які проходять реабілітацію у США, а також поспілкувалися з американськими журналістами, щоб розповісти про ситуацію в Україні.

Загалом АНТИТІЛА повідомили, що зібрали 5,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ. 

Ми можемо і використовуємо власний голос і творчість по всьому світу заради посилення ЗСУ. Це так працює: ми ділимося музикою, настроєм, а всі свої – приходять, купують квитки і донатять. В результаті ГУР отримує нові "Маґури" для знищення окупантів, а бійці, які віддали здоров'я, захищаючи країну – якісну реабілітацію та відновлення,
– зазначили музиканти. 

Для довідки! Magura V5 – це український багатоцільовий безпілотний надводний човен, створений для Головного управління розвідки Міноборони. Він призначений для спостереження, патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, протимінної боротьби і охорони флоту, а також має ударні можливості.

Зауважимо, нещодавно Український комік Василь Байдак провів благодійний стендап-тур Європою, де зібрав рекордну суму для Сил Оборони України.