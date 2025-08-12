Крім того, розсекретили, яку суму їм вдалося зібрати. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту.

Так, відомо, що музиканти виступили в трьох великих містах – Нью-Йорку, Філадельфії та Чикаго. Під час концертів вони також організували благодійні аукціони. Серед них – шахи з гільз та уламків ракет, ножі, викувані з бронетехніки ворога, шеврони й підписані прапори легендарних підрозділів і командувачів.

Крім того, під час поїздки артисти зустрілися з українськими військовими, які проходять реабілітацію у США, а також поспілкувалися з американськими журналістами, щоб розповісти про ситуацію в Україні.

Загалом АНТИТІЛА повідомили, що зібрали 5,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ.

Ми можемо і використовуємо власний голос і творчість по всьому світу заради посилення ЗСУ. Це так працює: ми ділимося музикою, настроєм, а всі свої – приходять, купують квитки і донатять. В результаті ГУР отримує нові "Маґури" для знищення окупантів, а бійці, які віддали здоров'я, захищаючи країну – якісну реабілітацію та відновлення,

– зазначили музиканти.

Для довідки! Magura V5 – це український багатоцільовий безпілотний надводний човен, створений для Головного управління розвідки Міноборони. Він призначений для спостереження, патрулювання, пошуково-рятувальних операцій, протимінної боротьби і охорони флоту, а також має ударні можливості.

