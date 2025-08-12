Кроме того, рассекретили, какую сумму им удалось собрать. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы.

Так, известно, что музыканты выступили в трех крупных городах – Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго. Во время концертов они также организовали благотворительные аукционы. Среди них – шахматы из гильз и обломков ракет, ножи, выкованные из бронетехники врага, шевроны и подписанные флаги легендарных подразделений и командующих.

Кроме того, во время поездки артисты встретились с украинскими военными, которые проходят реабилитацию в США, а также пообщались с американскими журналистами, чтобы рассказать о ситуации в Украине.

В общем АНТИТЕЛА сообщили, что собрали 5,5 миллиона гривен в поддержку ВСУ.

Мы можем и используем собственный голос и творчество по всему миру ради усиления ВСУ. Это так работает: мы делимся музыкой, настроением, а все свои – приходят, покупают билеты и донатят. В результате ГУР получает новые "Магуры" для уничтожения оккупантов, а бойцы, которые отдали здоровье, защищая страну – качественную реабилитацию и восстановление,

– отметили музыканты.

Для справки! Magura V5 – это украинский многоцелевой беспилотный надводный корабль, создан для Главного управления разведки Минобороны. Он предназначен для наблюдения, патрулирования, поисково-спасательных операций, противоминной борьбы и охраны флота, а также имеет ударные возможности.

