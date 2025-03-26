Гурт АНТИТІЛА придбав катер для українських розвідників: "Стане частиною перемоги"
- Гурт АНТИТІЛА зібрав 10,4 мільйона гривень на благодійних заходах для придбання багатоцільового катера Т12 для розвідників.
- Катер використовуватимуть для бойових завдань, медичної евакуації.
Колектив АНТИТІЛА продовжує допомагати Силам Оборони України. Гурт передав розвідникам катер, який використовуватимуть для бойових завдань та евакуації.
Музиканти гурту АНТИТІЛА зібрали 10,4 мільйона гривень на благодійних концертах, аукціонах і завдяки донатам у межах благодійної кампанії "Катери для ГУР". Про це пише Show 24 з посиланням на телеграм-канал ГУР МО.
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За ці кошти колектив придбав для розвідників багатоцільовий катер Т12. Його використовуватимуть для виконання бойових і спеціальних завдань, а також для медичної евакуації. Човен розрахований на 16 осіб, він може розвивати швидкість до 100 кілометрів за годину.
Це не перший катер, до придбання якого долучився гурт "Антитіла". І ми знаємо – цей катер також стане частиною перемоги. Ми продовжуємо працювати, щоб наша армія була ще сильнішою,
– поділився Тарас Тополя.
АНТИТІЛА придбали катер / Фото з телеграму ГУР
АНТИТІЛА придбали катер / Фото з телеграму ГУР
Де служать музиканти гурту АНТИТІЛА
Тарас Тополя, Сергій Вусик та Дмитро Жолудь, які служили у теробороні з початку повномасштабної війни, повернулися до Києва за наказом Залужного у серпні 2022 року. Лідер гурту згодом розповів, що їх не демобілізували, а перенаправили в інший підрозділ.
У лютому цього року Тарас Тополя повідомив, що музиканти АНТИТІЛ перебувають у розпорядженні ГУР і працюють з тими завданнями, які їм ставлять.
Минулого року учасники гурту придбали для спецпідрозділів ГУР МО бойове обладнання для виконання завдань та передали тактичні аптечки.