Скандал довкола концерту в Палаці спорту: гурт "Жадан і Собаки" відмовився виступати
- Гурт "Жадан і Собаки" відмовився від участі в концерті в Палаці спорту, заявивши, що їх ввели в оману щодо формату заходу.
- В мережі ведеться дискусія щодо доцільності проведення концерту 24 лютого, на 4-ту річницю вторгнення Росії, що викликало різні реакції серед артистів та громадськості.
24 лютого у Києві організовують концерт-подяку українським військовим, який присвячений 4-й річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Водночас не всі українці однозначно сприйняли цю подію, а відомий гурт відмовився виступати, заявивши, що їх ввели в оману щодо формату заходу. Детальніше про цей інцидент – в матеріалі 24 Каналу.
Так, концерт має відбутися в Палаці спорту в столиці.
Народжені бути вільними – концерт, що звучить серцем. 24 лютого ми зберемося разом, щоб через музику сказати головне – дякуємо тим, хто боронить нашу свободу,
– зазначили організатори в фейсбуці.
Серед заявлених учасників концерту – Злата Огнєвіч, ROXOLANA, PARFENIUK, рок-гурт Мотор'ролла, Жадан і Собаки, alyona alyona та інші.
Водночас у мережі розгорілася дискусія щодо доцільності проведення масштабного концерту саме в день початку повномасштабної війни. Так, одна з користувачок у Threads написала, що 24 лютого для мільйонів українців – це день болю, жалоби та тиші, і проведення концерту виглядає недоречним.
Чому болю, жалоби й тиші? В цей день було гучно. В цей день Україна об'єдналася і почала протидіяти. В цей день змінилося життя. Але це не день трагедії чи поминок всеукраїнських,
– відреагувала на цю публікацію alyona alyona.
Вона додала, що регулярно дякує військовим виступами й на фронті, і підкреслила, що концерт не схожий на святкування.
Alyona Alyona відреагувала на хейт через концерт в Палаці спорту / Скриншот з Threads
Водночас гурт "Жадан і Собаки" вирішив не брати участі в концерті, пояснивши, що не був повністю поінформований про формат заходу
Нас запрошували дещо на інший виступ, зокрема, ми не знали про повний лайнап і не були в курсі всіх оргпитань. Вважаємо участь у події недоцільною,
– повідомили музиканти в інстаграм-сторіс.
Інші артисти наразі ніяк не коментували свою участь в концерті.
