Учасник гурту Ziferblat різко відреагував на запитання журналіста про війну: "Це некоректно"

Вже 13 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2025, де виступить й український гурт Ziferblat. Напередодні пісенного конкурсу учасники колективу поспілкувалися з журналістом EscYOUnited, який поставив їм некоректне запитання.

Відповідне відео поширили в соціальній мережі Х (колишньому твіттері), передає Show 24. Валентин Лещинський з гурту Ziferblat різко відреагував на некоректне запитання журналіста про війну.

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Журналіст EscYOUnited запитав в учасників гурту Ziferblat, чи "дає війна Україні переваги" на пісенному конкурсі. У відповідь на поставлення запитання Валентин Лещинський заявив, що це некоректно.

Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни війна – це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?,

– сказав Валентин Лещинський.

У коментарях під відео представники EscYOUnited попросили вибачення в учасників гурту Ziferblat.

Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. Євробачення – це про єдність та музику, і ми ніколи не мали наміру зводити неймовірний талант України – чи її нинішню боротьбу – до простого співчуття,

– написали представники EscYOUnited.

Вони додали, що провели внутрішню роботу та працюватимуть краще.

Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025