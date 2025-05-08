Учасник гурту Ziferblat різко відреагував на запитання журналіста про війну: "Це некоректно"
- Учасник гурту Ziferblat Валентин Лещинський різко відреагував на некоректне запитання журналіста про війну.
- В EscYOUnited попросили вибачення перед гуртом за недоречне запитання щодо війни.
Вже 13 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2025, де виступить й український гурт Ziferblat. Напередодні пісенного конкурсу учасники колективу поспілкувалися з журналістом EscYOUnited, який поставив їм некоректне запитання.
Відповідне відео поширили в соціальній мережі Х (колишньому твіттері), передає Show 24. Валентин Лещинський з гурту Ziferblat різко відреагував на некоректне запитання журналіста про війну.
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Журналіст EscYOUnited запитав в учасників гурту Ziferblat, чи "дає війна Україні переваги" на пісенному конкурсі. У відповідь на поставлення запитання Валентин Лещинський заявив, що це некоректно.
Це некоректно. Для кожного народу у світі, для країни війна – це не перевага. Як війна може бути перевагою? Як я щойно згадував, ми повинні виступати, знаючи, що наші будинки бомблять. Яка ще перевага?,
– сказав Валентин Лещинський.
У коментарях під відео представники EscYOUnited попросили вибачення в учасників гурту Ziferblat.
Ми щиро перепрошуємо за недоречне запитання, поставлене українським артистам. Євробачення – це про єдність та музику, і ми ніколи не мали наміру зводити неймовірний талант України – чи її нинішню боротьбу – до простого співчуття,
– написали представники EscYOUnited.
Вони додали, що провели внутрішню роботу та працюватимуть краще.
Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025
Нагадаємо, що гурт Ziferblat виступатиме у першому півфіналі Євробачення-2025, 13 травня, під номером 5 з піснею Bird of Pray. Другий півфінал відбудеться 15 травня, а гранд-фінал – 17 травня.
Режисеркою номера гурту Ziferblat стала Марія Коростельова, а образи для конкурсу створював український модельєр Іван Фролов. Нещодавно він розповів, що означають костюми музикантів.
Зауважимо, що гурт Ziferblat вже провів другу репетицію перед Євробаченням-2025.