Show24 Світові знаменитості Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу показалась у піжамі від українського бренду
22 лютого, 19:20
Голлівудська зірка Гвінет Пелтроу показалась у піжамі від українського бренду

Марія Касій
Основні тези
  • Гвінет Пелтроу одягнула костюм піжамного стилю від українського бренду Gunia Project і поділилась цим у своєму блозі.
  • Українські бренди, такі як Gunia Project та Ruslan Baginskiy, все частіше обирають світові знаменитості.

Українські бренди все частіше з'являються в гардеробах світових знаменитостей. Американська акторка Гвінет Пелтроу стала черговим доказом.

Голлівудська зірка одягнула костюм піжамного стилю від бренду Gunia Project. Цим поділилась його співзасновниця Наталія Каменська на своїй сторінці в інстаграмі

Гвінет Пелтроу у своєму блозі поділилась роликом, де показала, як готувала сніданок. Як виявилося, акторка обрала вбрання від українського бренду. 


Костюм, який обрала Гвінет Пелтроу / Колаж 24 Каналу

Це біло-блакитний смугастий костюм на перетині піжамного і класичного одягу з вишивкою з логотипом Gunia. Сорочка та костюм разом коштують 21 450 гривень, як вказано на сайті бренду

Гвінет Пелтроу у нашій піжамі – це просто чиста радість. Мені подобається її енергетика, її енергія, її манера поведінки й те, як вона проявляє себе у світі, 
– написала Наталія Каменська. 

Гвінет Пелтроу в піжамі українського бренду: відео

Хто зі світових зірок обирає українські бренди? 

  • На церемонії премії Греммі співачка Сабріна Карпентер з'явилась у капелюсі від Руслана Багінського.
  • Співачка Селена Гомес влаштувала піжамну вечірку з нагоди Дня святого Валентина. Зірка одягнула комплект від українського бренду SLEEPER.
  • Періс Гілтон відсвяткувала 45-й день народження на островах. Для пляжного відпочинку вона обрала стильний образ, доповонений капелюхом Ruslan Baginskiy.