Усе зрозуміла по очах, – фіналістка "Холостяка" емоційно висловилась про вибір Цимбалюка

У п'ятницю, 26 грудня, відгримів довгоочікуваний фінал 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Тарас Цимбалюк вручив каблучку моделі Надін Головчук, а попрощався з проєктною менеджеркою Анастасією Половинкіною.

Половинкіна вийшла на зв'язок і прокоментувала фінал "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Анастасія Половинкіна зізналась, що остання церемонія була для неї важкою, хоча напередодні відбулось "побачення мрії" з Тарасом Цимбалюком.

Так дивно ще декілька хвилин назад посміхатися і робити фото з усіма, дуркувати в номері, мріяти, а потім відчути, що не можеш дихати, бо пече від болю в грудях. Коли зайшла до зали й підійшла до Тараса, вже все зрозуміла по очах, просто не хотіла вірити,

– пригадала дівчина.

Фіналістка "Холостяка" поділилась, що не чула, що їй говорив актор, і не пам'ятає, як дійшла до автомобіля. Анастасія зазначила, що їй було боляче, і що знову згадала ці відчуття, коли переглянула ефір.

Проєктна менеджерка подякувала всім, хто був поруч з нею у день фіналу і підтримував.

І окремо хочу подякувати тобі, Тарас Цимбалюк. За розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно "фантомна зустріч". Уже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають,

– підсумувала Половинкіна.

У коментарях під дописом Анастасію підтримали Григорій Решетник, Наталка Денисенко та інші учасниці 14 сезону "Холостяка", зокрема Дар'я Романець та Ірина Кулешина.

Настю, ти моя фаворитка! Фух, нарешті я можу це привселюдно сказати! Дуже близька мені по духу жінка. Люблю тебе,

– написала Денисенко.

