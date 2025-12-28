Усе зрозуміла по очах, – фіналістка "Холостяка" емоційно висловилась про вибір Цимбалюка
- Тарас Цимбалюк на фіналі 14 сезону "Холостяка" вручив каблучку Надін Головчук, попрощавшись з Анастасією Половинкіною.
- Анастасія Половинкіна поділилась своїми емоціями після фіналу, подякувала Тарасу Цимбалюку й отримала підтримку від інших учасниць шоу.
У п'ятницю, 26 грудня, відгримів довгоочікуваний фінал 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Тарас Цимбалюк вручив каблучку моделі Надін Головчук, а попрощався з проєктною менеджеркою Анастасією Половинкіною.
Половинкіна вийшла на зв'язок і прокоментувала фінал "Холостяка". Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Анастасія Половинкіна зізналась, що остання церемонія була для неї важкою, хоча напередодні відбулось "побачення мрії" з Тарасом Цимбалюком.
Так дивно ще декілька хвилин назад посміхатися і робити фото з усіма, дуркувати в номері, мріяти, а потім відчути, що не можеш дихати, бо пече від болю в грудях. Коли зайшла до зали й підійшла до Тараса, вже все зрозуміла по очах, просто не хотіла вірити,
– пригадала дівчина.
Фіналістка "Холостяка" поділилась, що не чула, що їй говорив актор, і не пам'ятає, як дійшла до автомобіля. Анастасія зазначила, що їй було боляче, і що знову згадала ці відчуття, коли переглянула ефір.
Проєктна менеджерка подякувала всім, хто був поруч з нею у день фіналу і підтримував.
І окремо хочу подякувати тобі, Тарас Цимбалюк. За розмови, за жарти, за те, що дав зрозуміти, якою я можу бути ніжною поряд з чоловіком. Це була дійсно "фантомна зустріч". Уже зараз я приймаю твій вибір з вдячністю! Нехай всі знайдуть те, що шукають,
– підсумувала Половинкіна.
У коментарях під дописом Анастасію підтримали Григорій Решетник, Наталка Денисенко та інші учасниці 14 сезону "Холостяка", зокрема Дар'я Романець та Ірина Кулешина.
Настю, ти моя фаворитка! Фух, нарешті я можу це привселюдно сказати! Дуже близька мені по духу жінка. Люблю тебе,
– написала Денисенко.
Що Цимбалюк сказав Анастасії у фіналі "Холостяка"?
Тарас Цимбалюк поділився, що Анастасія асоціюється у нього з "жінкою-вогнем". На першому побаченні актор зрозумів, що вона неймовірна. Дівчина дивувала і шокувала його своїми історіями та зізнаннями.
Водночас Цимбалюк відчував, що Половинкіна боїться "віддатися почуттям".
"Часто я не відчував від тебе ініціативи. Для мене в стосунках ініціатива – це ключ. Це про взаємність і гармонію. Мені хочеться відчувати такі речі щодня. Тому я кажу тобі дякую, але пробач", – сказав актор фіналістці, коли прощався з нею.