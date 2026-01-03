Не почувалась у безпеці й хотіла піти: переможниця "Холостяка" зробила емоційну заяву

Учора, 2 січня, на телеканалі СТБ вийшло пост-шоу 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк". Стало відомо, що Тарас Цимбалюк і переможниця проєкту, модель Надін Головчук, не разом.

Сьогодні ж Головчук вийшла на зв'язок до підписників. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Надін Головчук не знала, як досвід, отриманий на проєкті, може відобразитися на ній. Модель зазначила, що завжди знала про свою силу, але інколи хоче дозволити собі бути слабкою.

І я втомилась, як і будь-яка сильна дівчина чи жінка. Мені потрібна була підтримка – і зараз теж. Я не отримала її від людей, які створювали "прекрасне шоу", які брали в ньому участь,

– додала Надін.

Головчук почувається здивованою, спустошеною і розгубленою. Дівчина ніколи не думала, що вогонь в її очах "може зникнути за одну мить". Надін не уявляла, яким буде її життя після проєкту.

Я не намагалась зрозуміти, що від мене вимагається, і чому так чи інакше вчиняли зі мною. І не розуміла. Чому моя прямолінійність та щирість сприймалися за гру. Чому моє чітке "ні" було для багатьох тригером. Чому мої "колючки" не пояснювали мою беззахисність та поведінку,

– поділилась вона.

Головчук зізналась, що не почувалась у безпеці на "Холостяку", не довіряла дівчатам і команді проєкту.

Я багато чого дізналась після проєкту, а ще більше побачила в шоу. Зрозуміла, для кого і коли були створені певні "фішки". Хотіла сховатись від усього світу, але не могла, бо не могла себе захистити,

– зізналась модель.

Надін наголосила, що їй постійно доводилося переступати через себе, втрачати свободу і бути залежною від когось. Дівчина хотіла піти з проєкту, але їй "не дали", а згодом пішли від неї.

Дякую всім, хто розвернувся й удає у своїх соцмережах, "ніби їм не все одно". І дякую тим, кому, прямо скажу, наплювати на все, та хто вміє гарно одягати маски "хороших і пухнастих". Ви, напевно, щасливі люди, бо я, здається, не розбираюсь у поняттях "щастя" та "справжність", дивлячись на всіх ідеальних та прекрасних,

– припустила вона.

Переможниця "Холостяка" наголосила, що ніколи не була ідеальною і не прагне цього. Дівчина вважає, що її потрібно любити за справжність, "яку хотіли знищити". Головчук подякувала за те, що сезон закінчився.

