Де купити й скільки коштує сукня, в якій фіналістка "Холостяка" з'явилась на пост-шоу

2 січня глядачі побачили пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". У студію завітала фіналістка реаліті-шоу, проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна.

Половинкіна вразила неймовірним виглядом на пост-шоу. Зокрема, увагу привернула її сукня, передає 24 Канал.

Анастасія Половинкіна обрала сукню червоного кольору від українського бренду tonia.studio. Вона зроблена з преміального шовкового оксамиту та коштує 139 тисяч 400 гривень.

Сукня має ефект корсета, а також розріз на стегні й нозі, що додає сексуальності. Крім того, до неї прикріплений ланцюг, який робить образ ефектнішим. До сукні можна одягати довгі рукавички й акцентні прикраси.

Сукня, в якій Анастасія з'явилася на пост-шоу / Скриншот з сайту

В інстаграмі Половинкіна подякувала стилісту "Холостяка" Юрію Вариводі, який допоміг з образом на пост-шоу. Проєктна менеджерка зазначила, що він зміг "передати настрій, історію і показати її".

У коментарях під дописом Анастасія отримала чимало компліментів:

"Дуже гарно, стильно, сексуально – вау!"

"Вау, Анастасіє, ви неймовірна зірка".

"Просто неймовірно красива та розумна дівчина!"

"Яка ти ж розкішна, палай".

"Як їй личать ці кольори".

"Дуже гарний образ".

Реакція мережі на образ Половинкіної / Скриншоти з інстаграму

Чому шиперять Половинкіну і Цимбалюка?