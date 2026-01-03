Де купити й скільки коштує сукня, в якій фіналістка "Холостяка" з'явилась на пост-шоу
- Анастасія Половинкіна обрала червону сукню від українського бренду tonia.studio, яка коштує 139 400 гривень.
- Сукня зроблена з преміального шовкового оксамиту і має розріз на стегні та нозі, що додає сексуальності.
2 січня глядачі побачили пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". У студію завітала фіналістка реаліті-шоу, проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна.
Половинкіна вразила неймовірним виглядом на пост-шоу. Зокрема, увагу привернула її сукня, передає 24 Канал.
Анастасія Половинкіна обрала сукню червоного кольору від українського бренду tonia.studio. Вона зроблена з преміального шовкового оксамиту та коштує 139 тисяч 400 гривень.
Сукня має ефект корсета, а також розріз на стегні й нозі, що додає сексуальності. Крім того, до неї прикріплений ланцюг, який робить образ ефектнішим. До сукні можна одягати довгі рукавички й акцентні прикраси.
В інстаграмі Половинкіна подякувала стилісту "Холостяка" Юрію Вариводі, який допоміг з образом на пост-шоу. Проєктна менеджерка зазначила, що він зміг "передати настрій, історію і показати її".
У коментарях під дописом Анастасія отримала чимало компліментів:
- "Дуже гарно, стильно, сексуально – вау!"
- "Вау, Анастасіє, ви неймовірна зірка".
- "Просто неймовірно красива та розумна дівчина!"
- "Яка ти ж розкішна, палай".
- "Як їй личать ці кольори".
- "Дуже гарний образ".
Реакція мережі на образ Половинкіної / Скриншоти з інстаграму
Чому шиперять Половинкіну і Цимбалюка?
Нагадаємо, що нещодавно Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна зустрілися у Буковелі. Проте у Карпатах дівчина відпочивала зі співаком Віталієм Островським. Їх сфотографували за поцілунком. Наразі ніхто не розповідає, що їх насправді пов'язує.
До того ж Тарас коментує дописи Анастасії в інстаграмі. Коли ж дівчина висловилася про його вибір, актор написав: "Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш".
На пост-шоу Половинкіна зізналась, що відчувала агресію і злість, коли Цимбалюк не вибрав її у фіналі "Холостяка", але зараз проєктна менеджерка не ображається на нього.
Дівчина також поділилась, що не перебуває у стосунках, але водночас зазначила, що проєкт закінчився, тому ініціативу має проявляти чоловік.
Після пост-шоу у мережі почали шиперити фіналістку "Холостяка" і Цимбалюка.