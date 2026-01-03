Укр Рус
3 січня, 12:06
3

Де купити й скільки коштує сукня, в якій фіналістка "Холостяка" з'явилась на пост-шоу

Марія Примич
Основні тези
  • Анастасія Половинкіна обрала червону сукню від українського бренду tonia.studio, яка коштує 139 400 гривень.
  • Сукня зроблена з преміального шовкового оксамиту і має розріз на стегні та нозі, що додає сексуальності.

2 січня глядачі побачили пост-шоу 14 сезону проєкту "Холостяк". У студію завітала фіналістка реаліті-шоу, проєктна менеджерка Анастасія Половинкіна.

Половинкіна вразила неймовірним виглядом на пост-шоу. Зокрема, увагу привернула її сукня, передає 24 Канал.

Анастасія Половинкіна обрала сукню червоного кольору від українського бренду tonia.studio. Вона зроблена з преміального шовкового оксамиту та коштує 139 тисяч 400 гривень

Сукня має ефект корсета, а також розріз на стегні й нозі, що додає сексуальності. Крім того, до неї прикріплений ланцюг, який робить образ ефектнішим. До сукні можна одягати довгі рукавички й акцентні прикраси.

Сукня, в якій Анастасія з'явилася на пост-шоу / Скриншот з сайту

В інстаграмі Половинкіна подякувала стилісту "Холостяка" Юрію Вариводі, який допоміг з образом на пост-шоу. Проєктна менеджерка зазначила, що він зміг "передати настрій, історію і показати її".

У коментарях під дописом Анастасія отримала чимало компліментів:

  • "Дуже гарно, стильно, сексуально – вау!"
  • "Вау, Анастасіє, ви неймовірна зірка".
  • "Просто неймовірно красива та розумна дівчина!"
  • "Яка ти ж розкішна, палай".
  • "Як їй личать ці кольори".
  • "Дуже гарний образ".

Реакція мережі на образ Половинкіної / Скриншоти з інстаграму

 

 Чому шиперять Половинкіну і Цимбалюка?

  • Нагадаємо, що нещодавно Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна зустрілися у Буковелі. Проте у Карпатах дівчина відпочивала зі співаком Віталієм Островським. Їх сфотографували за поцілунком. Наразі ніхто не розповідає, що їх насправді пов'язує.

  • До того ж Тарас коментує дописи Анастасії в інстаграмі. Коли ж дівчина висловилася про його вибір, актор написав: "Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш".

  • На пост-шоу Половинкіна зізналась, що відчувала агресію і злість, коли Цимбалюк не вибрав її у фіналі "Холостяка", але зараз проєктна менеджерка не ображається на нього.

  • Дівчина також поділилась, що не перебуває у стосунках, але водночас зазначила, що проєкт закінчився, тому ініціативу має проявляти чоловік.

  • Після пост-шоу у мережі почали шиперити фіналістку "Холостяка" і Цимбалюка.