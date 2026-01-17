Хор "Гомін" приголомшив сумою, яку зібрав на підтримку центру UNBROKEN
- Хор "Гомін" зібрав 5 мільйонів гривень на підтримку реабілітаційного центру UNBROKEN під час різдвяного туру Україною.
- Кошти підуть на створення артмайстерні та запуск програми музичної терапії для 1000 осіб, які повернулися з полону, та ветеранів у центрі UNBROKEN.
Львівський муніципальний хор "Гомін" і сервіс з продажу квитків Teatr.org закрили благодійний збір "Незламні люди незламної країни". Кошти зібрали на підтримку реабілітаційного центру UNBROKEN.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". Колектив зібрав 5 мільйонів гривень під час різдвяного туру Україною.
Ці кошти допоможуть 1000 людям, які повернулися з полону та усім ветеранам, які проходять реабілітацію в UNBROKEN. На них буде створено артмайстерня та запущено програму музичної терапії,
– повідомив хор "Гомін".
Колектив наголосив, що пишається кожним українцем та українкою, які допомагають військовим та ветеранів.
Хор "Гомін" зібрав 5 мільйонів гривень на UNBROKEN / Фото з інстаграму колективу
Як зазначається на сайті Львівської міської ради, хор "Гомін" передав гроші після концерту у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, що відбувся 14 січня. Серед присутній був і міський голова Андрій Садовий. Він привітав артистів і подякував їм за підтримку українських захисників і ветеранів.
Львів має унікальні феномени. Хор "Гомін" – це феномен, який сьогодні знає весь світ, його обожнюють мільйони людей. UNBROKEN вже прийняв на лікування понад 25 тисяч людей. І ці феномени сьогодні разом. Тому я дуже щасливий жити в місті разом з вами, де такі прекрасні люди, які творять такі прекрасні речі,
– сказав Садовий.
Яким для хору "Гомін" був 2025 рік?
2025 рік став найпродуктивнішим для хору "Гомін". Українська хорова музика стала неймовірно популярною. Колектив зруйнував стереотип про "нудну класику".
Артисти зіграли понад 200 концертів. Програму "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" почули тисячі слухачів в Україні та Європі, йдеться в інстаграмі хору.
"Гомону" вдалося зібрати понад 23 мільйони гривень на допомогу: збір "Народний гомін" – 50 пікапів, 115 дронів для ГУР та бригад ЗСУ, 1 мільйон гривень на підтримку постраждалих після російської атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада 2025 року.