17 січня, 19:00
Хор "Гомін" приголомшив сумою, яку зібрав на підтримку центру UNBROKEN

Марія Примич
Основні тези
  • Хор "Гомін" зібрав 5 мільйонів гривень на підтримку реабілітаційного центру UNBROKEN під час різдвяного туру Україною.
  • Кошти підуть на створення артмайстерні та запуск програми музичної терапії для 1000 осіб, які повернулися з полону, та ветеранів у центрі UNBROKEN.

Львівський муніципальний хор "Гомін" і сервіс з продажу квитків Teatr.org закрили благодійний збір "Незламні люди незламної країни". Кошти зібрали на підтримку реабілітаційного центру UNBROKEN.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". Колектив зібрав 5 мільйонів гривень під час різдвяного туру Україною.

Ці кошти допоможуть 1000 людям, які повернулися з полону та усім ветеранам, які проходять реабілітацію в UNBROKEN. На них буде створено артмайстерня та запущено програму музичної терапії, 
– повідомив хор "Гомін".

Колектив наголосив, що пишається кожним українцем та українкою, які допомагають військовим та ветеранів.

Хор "Гомін" зібрав 5 мільйонів гривень на UNBROKEN / Фото з інстаграму колективу

 

 

Як зазначається на сайті Львівської міської ради, хор "Гомін" передав гроші після концерту у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, що відбувся 14 січня. Серед присутній був і міський голова Андрій Садовий. Він привітав артистів і подякував їм за підтримку українських захисників і ветеранів.

Львів має унікальні феномени. Хор "Гомін" – це феномен, який сьогодні знає весь світ, його обожнюють мільйони людей. UNBROKEN вже прийняв на лікування понад 25 тисяч людей. І ці феномени сьогодні разом. Тому я дуже щасливий жити в місті разом з вами, де такі прекрасні люди, які творять такі прекрасні речі, 
– сказав Садовий.

Яким для хору "Гомін" був 2025 рік?

  • 2025 рік став найпродуктивнішим для хору "Гомін". Українська хорова музика стала неймовірно популярною. Колектив зруйнував стереотип про "нудну класику".

  • Артисти зіграли понад 200 концертів. Програму "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" почули тисячі слухачів в Україні та Європі, йдеться в інстаграмі хору.

  • "Гомону" вдалося зібрати понад 23 мільйони гривень на допомогу: збір "Народний гомін" – 50 пікапів, 115 дронів для ГУР та бригад ЗСУ, 1 мільйон гривень на підтримку постраждалих після російської атаки на Тернопіль, яка сталася 19 листопада 2025 року.