Хор "Гомін" приголомшив сумою, яку зібрав на підтримку центру UNBROKEN

Львівський муніципальний хор "Гомін" і сервіс з продажу квитків Teatr.org закрили благодійний збір "Незламні люди незламної країни". Кошти зібрали на підтримку реабілітаційного центру UNBROKEN.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Гомону". Колектив зібрав 5 мільйонів гривень під час різдвяного туру Україною.

Ці кошти допоможуть 1000 людям, які повернулися з полону та усім ветеранам, які проходять реабілітацію в UNBROKEN. На них буде створено артмайстерня та запущено програму музичної терапії,

– повідомив хор "Гомін".

Колектив наголосив, що пишається кожним українцем та українкою, які допомагають військовим та ветеранів.

Хор "Гомін" зібрав 5 мільйонів гривень на UNBROKEN / Фото з інстаграму колективу

Як зазначається на сайті Львівської міської ради, хор "Гомін" передав гроші після концерту у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької, що відбувся 14 січня. Серед присутній був і міський голова Андрій Садовий. Він привітав артистів і подякував їм за підтримку українських захисників і ветеранів.

Львів має унікальні феномени. Хор "Гомін" – це феномен, який сьогодні знає весь світ, його обожнюють мільйони людей. UNBROKEN вже прийняв на лікування понад 25 тисяч людей. І ці феномени сьогодні разом. Тому я дуже щасливий жити в місті разом з вами, де такі прекрасні люди, які творять такі прекрасні речі,

– сказав Садовий.

Яким для хору "Гомін" був 2025 рік?