Хорватський гурт переспівав хіт Руслани Wild Dances: зірка Євробачення-2004 не стримала емоцій

Представниці Хорватії на Євробаченні-2026 виконали легендарний хіт Руслани Wild Dances, повернувши слухачів у 2004 рік.

Відео виступу LELEK з'явилося на офіційній інстаграм-сторінці пісенного конкурсу.

Цікаво Легендарна колаба: ведучий "Миколиної погоди" зробив прогноз для нового шоу Жені Яновича

У ролику видно, як Інка Вечерина Перушич, Юдита Шторга, Коріна Олівія Рогич, Лара Бртан та Марина Рамляк виконують кавер на пісню, з якою Руслана здобула перемогу на Євробаченні-2004.

Українська співачка не залишилася байдужою і прокоментувала виступ.

Ви не просто виконали пісню – ви її справді відчули. Дух Карпат, ця первісна гірська енергія… усе це було присутнє. Так приємно чути це через ваші голоси. А ваша українська звучить так природно,

– написала виконавиця.

Руслана відреагувала на кавер гурту LELEK / Скриншот з інстаграму

