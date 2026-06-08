"Ви їх садили, що мнете?": Христину Соловій розкритикували через фото на маковому полі
У соціальній мережі Threads користувачі активно діляться фотографіями з макового поля. Тренд підхопила й Христина Соловій, через що нарвалася на критику.
Відповідне фото Соловій опублікувала у Threads. У коментарях люди висловлюють обурення.
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На фотографії, якою поділилась Христина Соловій, вона лежить на маковому полі, одягнена в темний топ та світлу спідницю. Люди обурилися, що заради контенту співачка розтоптала квіти.
Україна підступно прекрасна і несподівана,
– написала вона.
Реакція мережі
- "Ви їх садили, що мнете? Як не сакури, то маки. Й*бн*лись у гонитві за красивими фото".
- "Скільки маків було витоптано заради фотографії, яка нікому не вср*лась?"
- "Краса, яку треба знищити заради фото. Усе ясно".
- "А іншого місця полежати не знайшлось?"
- "Ну, це вже перебір. Якщо кожен буде валятись на тому полі, то вже за день ви його знищите".
- "Вона (Україна – 24 Канал) була б ще більш прекрасною і несподіваною, якби такі люди як ви не псували її красу".
Христину Соловій розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads
Христина Соловій на маковому полі / Відео з інстаграму співачки
Коротко про Христину Соловій
- Христина Соловій народилася в місті Дрогобич Львівської області у музикальній родині. Дівчина має лемківське походження, що вплинуло на її творчість.
- Співачка закінчила музичну школу по класу фортепіано, а після переїзду до Львова три роки виступала в хорі "Лемковина". Вона навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.
- Соловій стала відомою у 2013 році, коли взяла участь у талант-шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала лемківську пісню "Горе долом ходжу" й потрапила до команди Святослава Вакарчука.
- Після конкурсу Христина ще деякий час працювала зі Святославом.