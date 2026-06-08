"Ви їх садили, що мнете?": Христину Соловій розкритикували через фото на маковому полі

У соціальній мережі Threads користувачі активно діляться фотографіями з макового поля. Тренд підхопила й Христина Соловій, через що нарвалася на критику.

Відповідне фото Соловій опублікувала у Threads. У коментарях люди висловлюють обурення. Не пропустіть Цілуй свого хрича вдома сама, – Єфросиніна пожартувала про скандал навколо чоловіка Полякової На фотографії, якою поділилась Христина Соловій, вона лежить на маковому полі, одягнена в темний топ та світлу спідницю. Люди обурилися, що заради контенту співачка розтоптала квіти. Україна підступно прекрасна і несподівана,

– написала вона. Христина Соловій на маковому полі / Фото з Threads співачки Реакція мережі "Ви їх садили, що мнете? Як не сакури, то маки. Й*бн*лись у гонитві за красивими фото".

"Скільки маків було витоптано заради фотографії, яка нікому не вср*лась?"

"Краса, яку треба знищити заради фото. Усе ясно".

"А іншого місця полежати не знайшлось?"

"Ну, це вже перебір. Якщо кожен буде валятись на тому полі, то вже за день ви його знищите".

"Вона (Україна – 24 Канал) була б ще більш прекрасною і несподіваною, якби такі люди як ви не псували її красу". Христину Соловій розкритикували в мережі / Скриншоти з Threads Христина Соловій на маковому полі / Відео з інстаграму співачки Коротко про Христину Соловій Христина Соловій народилася в місті Дрогобич Львівської області у музикальній родині. Дівчина має лемківське походження, що вплинуло на її творчість.

Співачка закінчила музичну школу по класу фортепіано, а після переїзду до Львова три роки виступала в хорі "Лемковина". Вона навчалася на філологічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка.

Соловій стала відомою у 2013 році, коли взяла участь у талант-шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона виконала лемківську пісню "Горе долом ходжу" й потрапила до команди Святослава Вакарчука.

Після конкурсу Христина ще деякий час працювала зі Святославом.