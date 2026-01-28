Фото Христини Соловій засвітилося на білборді Таймс-сквер у Нью-Йорку
- Христина Соловій стала амбасадоркою програми Spotify EQUAL і її фото з'явилося на Таймс-сквер у Нью-Йорку.
- Програма Spotify EQUAL підтримує жінок у музичній індустрії.
Українська співачка Христина Соловій стала амбасадоркою глобальної програми Spotify EQUAL. Світлина артистки з'явилася на центральній площі Нью-Йорка – Таймс-сквер.
Виконавиця поділилась важливою новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Для неї це не важливе досягнення та ще один спосіб популяризувати українську музику на весь світ.
Програма Spotify EQUAL створена, щоб давати голос жінкам у музичній індустрії. Тепер її амбасадоркою стала й Христина Соловій.
Сподіваюся, цей допис і ця подія надихне вас – звідки б ви не починали, не сумнівайтеся, що зможете досягти будь-чого. Адже колись маленька Христина з Дрогобича повірила, що говоритиме про українську музику у світі,
– відреагувала на подію Христина Соловій.
На Таймс-сквер показали фото співачки. Адже Христина Соловій постала на обкладинці плейлиста Spotify EQUAL Україна, де можна послухати безліч найкращих пісень від українських виконавиць.
Христина Соловій на Таймс-сквер / Фото з інстаграму Христини Соловій
Хто з українських зірок був амбасадоркою Spotify EQUAL?
- Першою амбасадоркою Spotify EQUAL серед українських знаменитостей стала Джамала – переможниця Євробачення-2016.
- Також до програми була залучена alyona alyona, ONUKA i KOLA.
- У 2024 році на Таймс-сквер також засвітилося фото Наді Дорофєєвої. Співачка тоді підкреслила, що для неї це ще одна можливість привертати увагу до України.