28 січня, 13:27
Фото Христини Соловій засвітилося на білборді Таймс-сквер у Нью-Йорку

Марія Касій
Основні тези
  • Христина Соловій стала амбасадоркою програми Spotify EQUAL і її фото з'явилося на Таймс-сквер у Нью-Йорку.
  • Програма Spotify EQUAL підтримує жінок у музичній індустрії.

Українська співачка Христина Соловій стала амбасадоркою глобальної програми Spotify EQUAL. Світлина артистки з'явилася на центральній площі Нью-Йорка – Таймс-сквер.

Виконавиця поділилась важливою новиною на особистій сторінці в інстаграмі. Для неї це не важливе досягнення та ще один спосіб популяризувати українську музику на весь світ. 

Програма Spotify EQUAL створена, щоб давати голос жінкам у музичній індустрії. Тепер її амбасадоркою стала й Христина Соловій. 

Сподіваюся, цей допис і ця подія надихне вас – звідки б ви не починали, не сумнівайтеся, що зможете досягти будь-чого. Адже колись маленька Христина з Дрогобича повірила, що говоритиме про українську музику у світі, 
– відреагувала на подію Христина Соловій. 

На Таймс-сквер показали фото співачки. Адже Христина Соловій постала на обкладинці плейлиста Spotify EQUAL Україна, де можна послухати безліч найкращих пісень від українських виконавиць.


Христина Соловій на Таймс-сквер / Фото з інстаграму Христини Соловій

Хто з українських зірок був амбасадоркою Spotify EQUAL? 

  • Першою амбасадоркою Spotify EQUAL серед українських знаменитостей стала Джамала – переможниця Євробачення-2016.  
  • Також до програми була залучена alyona alyona, ONUKA i KOLA.
  • У 2024 році на Таймс-сквер також засвітилося фото Наді Дорофєєвої. Співачка тоді підкреслила, що для неї це ще одна можливість привертати увагу до України.