Уже не самотня: Христину Соловій підловили у центрі Львова з коханим
- Христина Соловій була помічена у Львові з обранцем, але його обличчя залишилося заблюреним.
- Співачка натякнула, що носить светр свого чоловіка, але жодних офіційних заяв про шлюб немає.
Українська співачка Христина Соловій дотримується правила не виносити у публічну площину особисте життя. Та декілька годин тому артистку помітили у Львові з обранцем.
Це сталось не випадково, адже до Соловій підійшов блогер Ніколас Карма й поцікавився, скільки коштує її лук, пише 24 Канал з посиланням на відео в інстаграмі.
Христина разом із коханим прогулювались площею Ринок, що у Львові. Уважні глядачі побачать, що на відео заблюрили чоловіка, який був поруч із Соловій. Тому роздивитись її коханого не вдасться.
Тим більше співачка казала, що не спішить афішувати стосунки, хоч і не ховається від чужих очей.
На запитання блогера, у чому вона одягнута, артистка відповіла доволі інтригуюче.
У светрі свого чоловіка,
– коротко зазначила виконавиця.
Така заява підштовхує до роздумів, що зірка, можливо, вже навіть встигла вийти заміж. Однак жодних офіційних заяв із цього приводу немає.
А про кохану людину Христина сказала всього два слова: "Люблю його".
Додамо, що коли Ніколас Карма підійшов до пари, то обранець Соловій одразу відійшов від камер і просто розчинився у натовпі.
Раніше співачка у програмі "Тур зірками" зізналась, що ніколи не хотіла виносити на загал особисте. Єдиний раз вона вимушена була це зробити, коли її спалили на гарячому з Сергієм Жаданом.
Що відомо про стосунки Сергія Жадана та Христини Соловій?
- Уперше про стосунки з поетом співачка розповіла у 2024 році в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Сергій покликав дівчину до себе на інтерв'ю, потім навіть пропонував записати спільну пісню. Від цього моменту поступово почали зав'язуватись романтичні стосунки.
- Пізніше пара разом знялась у кліпі "Юність". На той момент їхній роман був у самому розпалі.
- Пізніше вони розійшлись, бо Христина закохалась в іншого чоловіка.