Уже не самотня: Христину Соловій підловили у центрі Львова з коханим

Українська співачка Христина Соловій дотримується правила не виносити у публічну площину особисте життя. Та декілька годин тому артистку помітили у Львові з обранцем.

Це сталось не випадково, адже до Соловій підійшов блогер Ніколас Карма й поцікавився, скільки коштує її лук, пише 24 Канал з посиланням на відео в інстаграмі.

Христина разом із коханим прогулювались площею Ринок, що у Львові. Уважні глядачі побачать, що на відео заблюрили чоловіка, який був поруч із Соловій. Тому роздивитись її коханого не вдасться.

Тим більше співачка казала, що не спішить афішувати стосунки, хоч і не ховається від чужих очей.

На запитання блогера, у чому вона одягнута, артистка відповіла доволі інтригуюче.

У светрі свого чоловіка,

– коротко зазначила виконавиця.

Така заява підштовхує до роздумів, що зірка, можливо, вже навіть встигла вийти заміж. Однак жодних офіційних заяв із цього приводу немає.

А про кохану людину Христина сказала всього два слова: "Люблю його".

Додамо, що коли Ніколас Карма підійшов до пари, то обранець Соловій одразу відійшов від камер і просто розчинився у натовпі.

Раніше співачка у програмі "Тур зірками" зізналась, що ніколи не хотіла виносити на загал особисте. Єдиний раз вона вимушена була це зробити, коли її спалили на гарячому з Сергієм Жаданом.

Що відомо про стосунки Сергія Жадана та Христини Соловій?