Відновив "Караоке на Майдані" та "примирився" з Козловським: де зараз Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк – один із найпопулярніших чоловіків в українському шоубізнесі. Попри те, що найбільшу славу йому приніс проєкт "Караоке на Майдані", однак є й інші події, які сформували його імідж у медійному просторі.

Кондратюк родом із Херсонської області. Навчався на фізичному факультеті Київського державного університету ім. Т.Шевченка, а у 1996 році став кандидатом біологічних наук. Продюсер захоплювався наукою, тому однією з перших появ на телебаченні стала участь у проєкті "Що? Де? Коли?". Якою була медійна кар'єра, що відомо про особисте життя та де Ігор Кондратюк зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Робота в Україні та Росії: як так сталось?

Стереотипно вважати, що Кондратюк був обличчям тільки "Караоке на Майдані".

З 1990 року працював у Москві шоуменом, редактором і помічником ведучого у телекомпанії "Останкіно".

Два роки вів телегру "5+1".

Згодом з'явився у "Програмі передач на завтра".

З 1997 – 2000 – співавтор і ведучий проєкту "Іграшки для вулиці" (Москва).

20 років був незмінним ведучим розважального шоу "Караоке на майдані".

Цікаво, що аналогічну програму Кондратюк вів і в Росії під назвою "Караоке на Арбаті".

Я єдиний ведучий, який вів однакову програму в Україні та Росії двома мовами (у Москві вона називалась "Игрушки для улицы" та "Караоке на Арбате"),

– казав Ігор.

Згодом п'ять років був продюсером і співавтором одного з найпопулярніших проєктів – "Шанс".

Ігор Кондратюк, Наталя Могилевська, Скрябін у програмі "Шанс" / Фото з інстаграму Кондратюка

Телеглядачі також пам'ятають його як члена журі двох шоу талантів: "Х-Фактор" й "Україна має талант". У продюсера також була спроба з власною програмою "Кондратюк у понеділок", але не отримала бажаного успіху.

Та й окрім медійної діяльності, Кондратюк також продюсував чималу кількість українських артистів: Олександр Воєвуцький, Наталія Валевська, Павло Табаков, Інна Воронова, Олеся Киричук, гурт "Авіатор" (разом із Юрієм Нікітіним) та Віталій Козловський – однак ця історія потребує окремого висвітлення.

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Віталій Козловський став одним із тих, кому перше визнання принесли проєкти "Караоке на Майдані" та "Шанс". Упродовж наступних 10 років Ігор Кондратюк був наставником співака.

Ігор Кондратюк і Віталій Козловський / Фото з відкритих джерел

Авторські права на пісні належали Ігорю Кондратюку, а саме – "Українській музичній видавничій групі". Після того як у 2012 році дороги артиста та продюсера розійшлись, Віталій не мав права виконувати треки, які були створені у попередні роки. Та він порушив цю умову, через що на нього подали до суду.

Раніше Кондратюк казав, що не буде пробачати борг Козловському, адже той свідомо порушив закон. У серпні минулого року продюсер розповів, що артист винен йому ще 1 мільйон 300 тисяч гривень. Та цього року все змінилось, адже виконавець виплатив увесь борг.

Артист продав квартиру покійного батька, щоб розпрощатись з боргами. Цікаво, що для Кондратюка бажання сплатити борги стало дещо неочікуваним.

Але, слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися – і добре. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита, я не хочу про неї й про нього більше говорити,

– сказав Ігор Кондратюк.

Продюсер зізнався, що йому байдуже на коментарі людей. Адже він знає всі деталі справи: саме Кондратюк купував пісні, тому й мав на них права. Чоловік додав, що за ці роки міг продати пісні комусь іншому, але повернув їх Козловському. Тепер же Ігор радіє тому, що ця на цій конфліктній ситуації вдалося нарешті поставити крапку.

Нагадаємо, що Віталій Козловський випустив українську версію хіта "Пінаколада" після 13 років мовчання.

Особисте життя: де зараз діти Ігоря Кондратюка?

Продюсер перебуває у шлюбі з Олександрою Городецькою понад 30 років. У пари є троє дітей – двоє синів та одна донька.

Ігор Кондратюк з дружиною / Скриншот з відео

У 2022 році Кондратюк розповідав, що його сини в Україні, але не служать через проблеми зі здоров'ям. А донька навчалась у США, де здобувала спеціальність інженерки космічних систем.

Ігор Кондратюк з синами й донькою / Фото соцмереж шоумена

Під час великої війни розлучився з дружиною найстарший син Ігоря.

Старший син під час війни розлучився, дітей нема. У мене немає онуків, дві собаки є. Ми з дружиною зрозуміли, що хочемо чи не хочемо – це не має значення, бо ми нічого не можемо зробити,

– сказав Кондратюк.

Старший син Сергій добровільно пішов на фронт у вересні 2023 року. Він долучився до складу 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Молодший син Данило наразі не служить – він працює.

А Поліна нещодавно закінчила Університет штату Арізона, здобувши ступінь бакалавра аерокосмічної інженерії (Aerospace Engineering).

Ігор Кондратюк із донькою / Фото з інстаграму продюсера

Де зараз і чим займається Ігор Кондратюк?

На початку повномасштабної війни у будинок продюсера прилетів російський снаряд і розгромив його улюблене місце – кабінет. Перші два місяці вони з дружиною жили у Львові, а коли в їхньому містечку відновили електропостачання, повернулися додому.

Окупанти обстріляли будинок Ігоря Кондратюка / Фото з архіву продюсера

Сьогодні Ігор не займається продюсерством, однак відновив легендарну програму "Караоке на Майдані", яку присвятив дебюту на українському телебаченні у 1999 році. Мета шоу – збір коштів на допомогу українській армії – на РЕБи для 3 окремої штурмової бригади. Кондратюк мандрує містами України, де охочі мають можливість взяти участь у проєкті.