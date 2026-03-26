Ігор Кондратюк уперше за довгий час висловився про конфлікт з Віталієм Козловським
- Віталій Козловський розрахувався з багатомільйонним боргом перед Ігорем Кондратюком, врегулювавши їхній конфлікт.
- Ігор Кондратюк заявив, що не обговорюватиме далі Козловського, зазначивши, що це був суто юридичний випадок для нього.
Навесні 2025 року стало відомо, що Віталій Козловський повністю розрахувався з багатомільйонним боргом перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком.
Кондратюк уперше за довгий час висловився про їхні взаємини. Він поділився своєю позицією в інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Падалко.
Продюсер зазначив, що не має наміру детально обговорювати Козловського. За його словами, ця історія мала суто юридичний характер, і після врегулювання питання він просто закрив для себе цю тему.
Він багато інформації поширював про мене неправильної. Чи вибачив я Козловського? Я забув про нього. Це є вибачення чи ні? Мені байдуже – існує Козловський чи ні. Життя надто коротке, аби витрачати його на невдячних людей,
– сказав Кондратюк.
Що відомо про конфлікт Ігоря Кондратюка та Віталія Козловського?
- Він розпочався ще у 2012 році, коли Козловський в односторонньому порядку розірвав контракт з продюсером.
- Згідно з умовами договору, співак втрачав право виконувати пісні, створені під час їхньої співпраці. Однак Віталій продовжував це робити. Це призвело до серії судових позовів, у яких перемогу здобув Кондратюк, а у Козловського з'явився великий борг.
- Уже 6 травня 2025 року стало відомо, що сторони владнали конфлікт. Козловський виплатив компенсацію в повному обсязі та отримав права на весь музичний матеріал, створений під час співпраці з Кондратюком.