УКР РУС
3 лютого 2025, 17:00
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Ігор Кондратюк припустив, хто може представити Україну на Євробаченні-2025

Марія Примич
Основні тези
  • Ігор Кондратюк оцінив пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025 та висловив свою думку про шанси артистів представити Україну на пісенному конкурсі. 
  • Найвищі шанси на участь у конкурсі, на думку Кондратюка, має Ziferblat з піснею Bird of pray, а найнижчі – Future Culture з піснею Waste My Time.

Шоумен Ігор Кондратюк оцінив пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Він висловив власну думку, в кого з артистів найбільші шанси представити Україну на пісенному конкурсі, а в кого – найменші.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк разом з музичним оглядачем Максом Нагорняком прослухав треки всіх фіналістів та висловився про кожен з них. 

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Ігор Кондратюк підкреслив, що йому важливо побачити виступи артистів наживо у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Однак шоумен таки склав власний рейтинг. На його думку, найменші шанси поїхати на пісенний конкурс у Future Culture з піснею Waste My Time, а найбільші – у Ziferblat з піснею Bird of pray. 

Рейтинг фіналістів Нацвідбору-2025 від Кондратюка

  1. Ziferblat – Bird of pray.
  2. KHAYAT – Honor.
  3. KRYLATA – Stay true.
  4. Маша Кондратенко – No time to cry.
  5. MOLODI – My sea.
  6. Абіє – "Дім".
  7. Влад Шериф – Wind of change.
  8. FIЇNKA – "Культура".
  9. "ДК Енергетик" – "Сіль".
  10. Future Culture – Waste My Time.

За словами Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA і Маші Кондратенко композиції схожі у музичному сенсі. 

Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025

  • Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого, та пройде у форматі телевізійного концерту. Трансляція розпочнеться о 18:30. 
  • Переможця визначать за результатами голосування членів журі та глядачів. Цьогоріч судитимуть учасників Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець і фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
  • У фіналі глядачі зможуть проголосувати за допомогою СМС-повідомлення або у застосунку Дія.
  • Вестимуть шоу Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.