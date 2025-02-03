Ігор Кондратюк припустив, хто може представити Україну на Євробаченні-2025
- Ігор Кондратюк оцінив пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025 та висловив свою думку про шанси артистів представити Україну на пісенному конкурсі.
- Найвищі шанси на участь у конкурсі, на думку Кондратюка, має Ziferblat з піснею Bird of pray, а найнижчі – Future Culture з піснею Waste My Time.
Шоумен Ігор Кондратюк оцінив пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Він висловив власну думку, в кого з артистів найбільші шанси представити Україну на пісенному конкурсі, а в кого – найменші.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк разом з музичним оглядачем Максом Нагорняком прослухав треки всіх фіналістів та висловився про кожен з них.
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Ігор Кондратюк підкреслив, що йому важливо побачити виступи артистів наживо у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Однак шоумен таки склав власний рейтинг. На його думку, найменші шанси поїхати на пісенний конкурс у Future Culture з піснею Waste My Time, а найбільші – у Ziferblat з піснею Bird of pray.
Рейтинг фіналістів Нацвідбору-2025 від Кондратюка
- Ziferblat – Bird of pray.
- KHAYAT – Honor.
- KRYLATA – Stay true.
- Маша Кондратенко – No time to cry.
- MOLODI – My sea.
- Абіє – "Дім".
- Влад Шериф – Wind of change.
- FIЇNKA – "Культура".
- "ДК Енергетик" – "Сіль".
- Future Culture – Waste My Time.
За словами Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA і Маші Кондратенко композиції схожі у музичному сенсі.
Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025
- Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться у суботу, 8 лютого, та пройде у форматі телевізійного концерту. Трансляція розпочнеться о 18:30.
- Переможця визначать за результатами голосування членів журі та глядачів. Цьогоріч судитимуть учасників Джамала, лідер гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець і фронтвумен Go_A Катерина Павленко.
- У фіналі глядачі зможуть проголосувати за допомогою СМС-повідомлення або у застосунку Дія.
- Вестимуть шоу Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.