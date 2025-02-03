Ігор Кондратюк припустив, хто може представити Україну на Євробаченні-2025

Шоумен Ігор Кондратюк оцінив пісні фіналістів Національного відбору на Євробачення-2025. Він висловив власну думку, в кого з артистів найбільші шанси представити Україну на пісенному конкурсі, а в кого – найменші.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Bezodnya Music. Кондратюк разом з музичним оглядачем Максом Нагорняком прослухав треки всіх фіналістів та висловився про кожен з них.

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Ігор Кондратюк підкреслив, що йому важливо побачити виступи артистів наживо у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025. Однак шоумен таки склав власний рейтинг. На його думку, найменші шанси поїхати на пісенний конкурс у Future Culture з піснею Waste My Time, а найбільші – у Ziferblat з піснею Bird of pray.

Рейтинг фіналістів Нацвідбору-2025 від Кондратюка

Ziferblat – Bird of pray. KHAYAT – Honor. KRYLATA – Stay true. Маша Кондратенко – No time to cry. MOLODI – My sea. Абіє – "Дім". Влад Шериф – Wind of change. FIЇNKA – "Культура". "ДК Енергетик" – "Сіль". Future Culture – Waste My Time.

За словами Кондратюка, у KHAYAT, KRYLATA і Маші Кондратенко композиції схожі у музичному сенсі.

Коротко про Нацвідбір на Євробачення-2025