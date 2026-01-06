Посивів і відростив бороду: як за час служби змінився зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін

Український актор, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін служить в Збройних силах України, тому доволі рідко виходить на зв'язок.

Днями ж він вийшов в інстаграм-сторіс, де показав, який зараз має вигляд. Військовий змінив свій звичний образ. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ласточкіна.

Відомий гуморист оновив зачіску. Крім того, він відростив густу бороду. На фото також видно, що його волосся значно посивіло.

Як змінився Ігор Ласточкін / Фото з OBOZ.UA та інстаграму гумориста

Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?