6 січня, 16:00
Посивів і відростив бороду: як за час служби змінився зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін
Основні тези
- Ігор Ласточкін, актор і гуморист, служить в ЗСУ, змінив свій образ, відростивши густу бороду і посивівши.
- Відомо, що Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", працюючи з безпілотними авіаційними комплексами.
Український актор, гуморист і тренер "Ліги сміху" Ігор Ласточкін служить в Збройних силах України, тому доволі рідко виходить на зв'язок.
Днями ж він вийшов в інстаграм-сторіс, де показав, який зараз має вигляд. Військовий змінив свій звичний образ. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ласточкіна.
Відомий гуморист оновив зачіску. Крім того, він відростив густу бороду. На фото також видно, що його волосся значно посивіло.
Що відомо про службу Ігоря Ласточкіна в ЗСУ?
- Про мобілізацію гуморист повідомив у лютому 2025 року.
- З огляду на відео з інстаграму Ласточкіна, він проходить службу у складі 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
- У відео на ютуб-каналі "Канал Вихідного Дня" військовий розповів, що працює з безпілотними авіаційними комплексами (БпАК). Крім того, він зазначив, що найбільше в новій діяльності йому подобається можливість навчатися нового.