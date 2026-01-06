Вагітна переможниця "Холостяка-13" дивом врятувалася під час обстрілу Харкова
- Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь уникнула обстрілу Харкова завдяки несподіваному рішенню поїхати з дому на фотосесію.
- Російські війська завдали удару по Київському району Харкова, пошкодивши житловий будинок, медичний заклад і торговий центр, постраждало щонайменше 20 людей.
2 січня Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону шоу "Холостяк", повідомила, що під час ракетного удару по Харкову під обстріл потрапила вулиця, на якій вона мешкає. У момент атаки жінки не було вдома.
Як вона згодом розповіла, врятуватися їй, коханому та собаці допомогло несподіване рішення, ухвалене напередодні. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
Вас також може зацікавити Психологи-психопати, спроби самогубства та інше: редакторка СТБ шокувала подробицями роботи
Вагітна Інна напередодні ввечері захотіла влаштувати фотосесію. Вже наступного дня вона разом із коханим і собакою поїхала з дому, і саме в цей час стався "приліт".
Повилітали вікна навіть напроти нашої квартири, дома поруч пошкоджені. Ми не знали, чи зберігалася квартира та речі, але перше, що ми з Ванею подумали: "Добре, що нас там не було". Я б дуже злякалася, малюку це б нашкодило. Міккі взагалі таких звуків не знає,
– пояснила блогерка.
Додамо, що будинок, де жила Інна з Іваном та собакою, вцілів. Вона показала кадри вулиці, де знаходиться її квартира.
Що відомо про ракетний обстріл Харкова 2 січня?
- Російські військові вдарили по Київському району міста.
- За даними Харківської ОВА, окупанти застосували дві балістичні ракети "Іскандер", які влучили у п'ятиповерховий житловий будинок – будівлю повністю зруйновано. Також пошкоджено медичний заклад, торгівельний центр і транспортна мережа.
- Внаслідок атаки постраждали щонайменше 20 людей і до того ж виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів.