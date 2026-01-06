Вагітна переможниця "Холостяка-13" дивом врятувалася під час обстрілу Харкова

2 січня Інна Бєлєнь, переможниця 13 сезону шоу "Холостяк", повідомила, що під час ракетного удару по Харкову під обстріл потрапила вулиця, на якій вона мешкає. У момент атаки жінки не було вдома.

Як вона згодом розповіла, врятуватися їй, коханому та собаці допомогло несподіване рішення, ухвалене напередодні. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

Вас також може зацікавити Психологи-психопати, спроби самогубства та інше: редакторка СТБ шокувала подробицями роботи

Вагітна Інна напередодні ввечері захотіла влаштувати фотосесію. Вже наступного дня вона разом із коханим і собакою поїхала з дому, і саме в цей час стався "приліт".

Повилітали вікна навіть напроти нашої квартири, дома поруч пошкоджені. Ми не знали, чи зберігалася квартира та речі, але перше, що ми з Ванею подумали: "Добре, що нас там не було". Я б дуже злякалася, малюку це б нашкодило. Міккі взагалі таких звуків не знає,

– пояснила блогерка.

Інна Бєлєнь розповіла про "приліт" поруч з її домом у Харкові / Скриншот з інсаграм-сторіс

Додамо, що будинок, де жила Інна з Іваном та собакою, вцілів. Вона показала кадри вулиці, де знаходиться її квартира.

Що відомо про ракетний обстріл Харкова 2 січня?