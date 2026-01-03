Вагітна переможниця "Холостяка-13" показала чуттєве відео з коханим
- Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь оголосила про вагітність разом з нареченим Іваном на пост-шоу проєкту.
- Пара планує гендер-паті у січні, а народження дитини очікується у квітні, і вони припускають, що це буде хлопчик.
Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь завітала у студію пост-шоу проєкту, яке вийшло вчора, разом з нареченим Іваном. Пара вперше оголосила, що чекає на дитину.
Інна опублікувала зворушливе відео з коханим і поділилась новиною про вагітність з підписниками. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.
На початку ролика Інна Бєлєнь стоїть поруч з Іваном і каже, що вони більше не можуть бути вдвох. Пізніше закохані сваряться, та наприкінці відео возз'єднуються та блогерка повідомляє, що вагітна.
Ця історія починалась з двох сердець. Але життя мало інший план. Цей шлях я проживатиму разом із вами,
– написала Бєлєнь.
У коментарях під дописом люди вітають пару з майбутнім поповненням.
Інна Бєлєнь оголосила про вагітність / відео з інстаграму блогерки
Інна та Іван поки не знаю стать дитини, але думають, що це буде хлопчик. Пара планує влаштувати гендер-паті у січні, а народжуватиме блогерка у квітні.
Наразі у нас найкращий час. Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони одне одного знайдуть знову,
– сказали вони на пост-шоу.
Що відомо про стосунки Інни та Івана?
Інна Бєлєнь познайомилася з Іваном ще у школі. Спершу вони були друзями, а потім перестали спілкуватися. Уже під час повномасштабного вторгнення возз'єдналися і почали зустрічатися.
Про стосунки з Іваном Інна оголосила у травні, а нещодавно повідомила, що вони заручилися. Наразі закохані не розписані, а весілля планують відсвяткувати влітку.