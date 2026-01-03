Укр Рус
Show24 Телешоу Вагітна переможниця "Холостяка-13" показала чуттєве відео з коханим
3 січня, 13:10
2

Вагітна переможниця "Холостяка-13" показала чуттєве відео з коханим

Марія Примич
Основні тези
  • Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь оголосила про вагітність разом з нареченим Іваном на пост-шоу проєкту.
  • Пара планує гендер-паті у січні, а народження дитини очікується у квітні, і вони припускають, що це буде хлопчик.

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь завітала у студію пост-шоу проєкту, яке вийшло вчора, разом з нареченим Іваном. Пара вперше оголосила, що чекає на дитину.

Інна опублікувала зворушливе відео з коханим і поділилась новиною про вагітність з підписниками. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

До речі Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь оголосила про вагітність

На початку ролика Інна Бєлєнь стоїть поруч з Іваном і каже, що вони більше не можуть бути вдвох. Пізніше закохані сваряться, та наприкінці відео возз'єднуються та блогерка повідомляє, що вагітна.

Ця історія починалась з двох сердець. Але життя мало інший план. Цей шлях я проживатиму разом із вами, 
– написала Бєлєнь.

У коментарях під дописом люди вітають пару з майбутнім поповненням.

Інна Бєлєнь оголосила про вагітність / відео з інстаграму блогерки

Інна та Іван поки не знаю стать дитини, але думають, що це буде хлопчик. Пара планує влаштувати гендер-паті у січні, а народжуватиме блогерка у квітні.

Наразі у нас найкращий час. Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони одне одного знайдуть знову,
– сказали вони на пост-шоу.

Що відомо про стосунки Інни та Івана?

  • Інна Бєлєнь познайомилася з Іваном ще у школі. Спершу вони були друзями, а потім перестали спілкуватися. Уже під час повномасштабного вторгнення возз'єдналися і почали зустрічатися.

  • Про стосунки з Іваном Інна оголосила у травні, а нещодавно повідомила, що вони заручилися. Наразі закохані не розписані, а весілля планують відсвяткувати влітку.