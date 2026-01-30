Переможниця "Холостяка-13" зізналась, що відчула, коли дізналась стать майбутньої дитини

Переможниця 13 сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь та її наречений Іван невдовзі стануть батьками донечки. Після гендер-паті майбутня матуся зізналась, що завжди думала, що першим народить хлопчика.

Про це Бєлєнь розповіла у новому дописі в інстаграмі. Блогерка навіть припускала, що у неї будуть лише сини.

До теми Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь розсекретила стать дитини

Інна Бєлєнь є старшою сестрою у родині. Так, дівчина поділилась, що їй завжди хотілося мати старшого брата. Переможниця "Холостяка-13" вважає, що, можливо, тому й чекала на сина.

Ваня ж спокійно сказав, що буде радий будь-якому варіанту, але чомусь відчував, що першою буде донечка. Коли я побачила рожевий дим – була в шоці. Бо в моїй голові був зовсім інший порядок, інший план. І перша думка була не про бантики. А про страх,

– зізналась вона.

Бєлєнь зазначила, що дівчинка повинна любити себе, відстоювати власні кордони, бути ніжною, а "не тягнути все на собі", "не жити постійно в "чоловічих енергіях"" і не доводити світу, що може все сама.

І як я навчу її цього, якщо у мене самої з цим проблеми? Я з тим сталевим характером, який не так легко відпускає контроль. І, чесно, я трохи злякалася. А зараз… Зараз я поступово розумію: донечка – це не страх. Це подарунок. Це мій шлях навчитися обирати себе, бути м'якшою, ніжнішою, живішою,

– додала Інна.

Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?