Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вийшла заміж
- Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вийшла заміж за Івана 3 лютого 2026 року.
- Інна і Іван зналися з дитинства, відновили спілкування після шоу "Холостяк", тепер Інна чекає від нього донечку.
Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь вийшла заміж. Щаслива подія в житті жінки сталася 3 лютого 2026 року.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.
Інна вийшла заміж за чоловіка Івана, від якого чекає донечку.
03.02.2026. Наш день, наша дата, офіційний початок нашої сім'ї. Нарешті чоловік і дружина,
– написала блогерка.
У коментарях під публікацією шанувальники та близькі Бєлєнь привітали її з чоловіком. Вони побажали їм щасливого подружнього життя, родинного затишку й здійснення мрій.
Інну Бєлєнь привітали з заміжжям / Скриншоти з інстаграму
Перед цим Інна казала, що хотіла розписати з коханим у дзеркальну дату – 02.02.2026, але їм цього не вдалося зробити. На щастя, пара узаконила свої стосунки вже наступного дня.
Що відомо про стосунки Інни Бєлєнь та її чоловіка?
- Інна та Іван знали одне одного ще з дитинства – вони навчалися в одній школі, але з часом втратили контакт.
- Після участі Бєлєнь у шоу "Холостяк" вони відновили спілкування і незабаром почали зустрічатися.
- 30 грудня 2025 року Інна оголосила про заручини з коханим, а згодом стало відомо, що жінка вперше вагітна.
- Весілля Інна та Іван планують влітку.