Шалена популярність у 90-х та бурхливе особисте життя: де зараз і чим займається Ірина Білик

Ірина Білик – заслужена й народна артистка України, яка була шалено популярною у 1990-х роках та на початку 2000-х. Співачка народилася у Києві, а її батьки не були творчими людьми: вони працювали інженерами на заводі.

Білик з самого дитинства займалася музикою, а також танцями та класичним балетом. Виступала у дитячому пісенному ансамблі "Сонечко", брала участь у теле- і радіопрограмах, пише 24 Канал.

Початок кар'єри

У 1993 році Ірина Білик закінчила Київське державне музичне училище імені Глієра. Вона навчалася за спеціальністю "Естрадний вокал". Пізніше вступила до Київського національного університету культури та мистецтв.

У 1989 році співачка взяла участь у фестивалі "Червона рута". У 1990 році у Вінниці проходив фестиваль "Весняні надії", де Білик познайомилася зі своїм майбутнім продюсером та обранцем Юрієм Нікітіним, а також з Георгієм Учайкіним та Жаном Болотовим, з якими створила гурт "Цей дощ надовго".

Молоді Нікітін і Білик / Фото з інстаграму продюсера

Дебютний альбом Білик випустила у 1990-му році. Він отримав назву "Кувала зозуля". Вже через чотири роки виходить другий альбом артистки – "Я розкажу", який приніс їй популярність.

У 1995 році Ірина презентувала альбом "Нова", в який зокрема увійшла популярна пісня "Ти мій". Співачка вирушила у концертний тур з однойменною назвою, в рамках якого відбулось велике шоу у Національному палаці "Україна", яке зібрало аншлаг. У 1996 році Білик стала заслуженою артисткою України.

У 1997 році артистка відправилась у всеукраїнський тур "Так просто", який охопив 25 великих міст. У рамках туру у квітні пройшло два шоу у Національному палаці "Україна".

Того ж року Білик представила альбом "Фарби", який став доволі успішним. У збірку увійшли такі популярні пісні, як "Одинокая" та "А я пливу". У 2000-х роках співачка пробує вийти за іноземний ринок. Вона випустила альбом Biłyk, який записала польською мовою, проте особливої уваги він не отримав.

Перехід на російську мову

У 2004 році Ірина Білик несподівано перейшла на російську. Вона створила російськомовний альбом "Любовь. Яд", який отримав статус "платинового". У збірку увійшли пісні "Помнить", "Снег", "Любов. Яд" та інші.

В інтерв'ю "Главкому" Костянтин Гнатенко, який написав низку пісень для артистки, пояснив, чому вона записала альбом російською мовою.

Ви знаєте, я колись говорив з Eль Кравчуком про це. До речі, у нього російськомовних пісень майже немає. Він пояснює це так: якщо ти співав російською – це був єдиний спосіб хоч кудись потрапити. Бо з українськими взагалі не можна було пробитися нікуди, їх ніхто не брав, ніхто не хотів й слухати, тільки треба було російською. В Іри на той момент вже була дитина і треба було теж жити. Повірте мені, не від добра це робилось, коли вона російською почала співати,

– зазначив він.

У 2008 році Білик отримала звання "Народна артистка України", проте продовжувала співати російською. У 2014 році вона завершила співпрацю з Юрієм Нікітіним.

Я люблю, аби займалися лише мною. А Юра чогось має багато своїх планів та проєктів. Я цього не зрозуміла і вирішила, що мені приділяється мало часу, мало уваги, мало хвилин телефоном… Взагалі, вередлива я жінка,

– говорила співачка у програмі "Світське життя".

Початок повномасштабного вторгнення і повернення до україномовного репертуару

Ірина Білик засудила російське повномасштабне вторгнення в Україну. Співачка розповідала, що у її будинку під Києвом майже місяць жили окупанти.

У творчості вона повернулась до української мови. Зокрема, переклала свої хіти "Мы будем вместе", "Снег", "Девочка", "Нас нет". Також Білик випустила нові треки.

До речі у вересні 2025 року артистка повідомила, що Юрій Нікітік передав їй права на пісні. Білик стала власницею свого музичного каталогу. Співачка назвала такий вчинок продюсера "шляхетним".

Особисте життя

Ірина Білик та Юрій Нікітін 8 років прожили у цивільному шлюбі, так і не узаконивши стосунки офіційно. Річ у тім, що співачка хотіла дітей, а от продюсер був зосереджений на кар'єрі.

Юрій Нікітін та Ірина Білик / Фото з інстаграму продюсера

Після розставання з Нікітіним Білик закрутила роман з моделлю Андрієм Оверчуком. Вони навіть повінчалися. У 1999 році у пари народився син Гліб, проте вже через два роки закохані розійшлися.

Він зраджував мене. Він і зараз живе з дівчиною, з якою зраджував мене. Я з усіма спілкуюся, контролюю, щоб тато надовго не пропадав. Та я думаю, він рідко бачиться з сином, мало допомагає. Це його право, я не ображаюсь,

– розповідала Ірина у 2020 році.

Ірина Білик та Андрій Оверчук / Фото з особистого архіву співачки

Бурхлива історія кохання була в Ірини Білик і Дмитра Коляденка. Стосунки між знаменитостями зав'язалися у 2003 році, і це були справжні італійські пристрасті.

В інтерв'ю виданню "Гордон" співачка розповідала, що у стосунках з хореографом були скандали. Коляденко навіть бив жінку, через що приїжджала поліція. За словами Білик, він сильно її ревнував.

Дмитро різав картини, хапав мене за волосся. Юрко Нікітін запропонував вийти заміж, подарував обручку. Коли я відмовилася, він забрав її. Якби в моєму житті не трапилися ці драми, мені б ніколи не вдалося написати стільки пісень,

– зізнавалась Ірина.

Дмитро Коляденко та Ірина Білик / Фото з інстаграму співачки

Коляденко неодноразово освідчувався Білик, проте в офіційному шлюбі пара не була. У 2006 році вони розійшлися. Тоді хореограф продав оголені фото співачки виданню "Папарацци" за 10 тисяч доларів. Проте після інциденту артисти помирилися. У листопаді 2025 року Ірина говорила, що вони не спілкуються.

У 2007 році Білик взяла участь у 2 сезоні талант-шоу "Танці з зірками", де її партнером був молодший на 15 років Дмитро Дікусар. Так, між знаменитостями закрутився роман.

Танцюрист та співачка одружилися того ж року в Ріо-де-Жанейро, проте в Україні їхній шлюб не був дійсним. Уже у 2010 році Білик оголосила про розставання з Дікусаром.

Ірина Білик і Дмитро Дікусар / Фото з мережі

Єдиний офіційний чоловік Ірини Білик – російський фотограф і художник азербайджанського походження Аслан Ахмадов. У 2015 році завдяки сурогатному материнству у подружжя з'явився син Табріз.

У 2021 році Білик та Ахмадов розлучилися. Спершу артистка говорила, що шлюб не вдалося зберегти через відстань, адже вона жила в Україні, а чоловік – у Росії, а згодом поділилась:

"Так воно в житті буває: поживеш з людиною 5 – 10 років і ти вже інший, і чоловік трошки інший. Може тому і розлучаються люди, бо не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти".

Ірина Білик та Аслан Ахмадов з сином / Фото з інстаграму співачки

Де зараз і чим займається Ірина Білик?

Ірина Білик проживає в Україні та продовжує займатися музикою. Наприклад, зараз співачка перебуває в турі українськими містами, а торік відіграла три ювілейні концерти у Палаці "Україна".

У грудні 2025 року Білик випустила оновлену версію пісні "Франсуа", яка увійшла в альбом 1996 року "Так просто". Вона переспівала композицію разом з Христиною Соловій.

