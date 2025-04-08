Ірина Білик розпочала концерт вшануванням пам'яті загиблих через трагічний удар по Кривому Розі
- Ірина Білик розпочала ювілейний концерт з хвилини мовчання в пам'ять про загиблих унаслідок російського удару по Кривому Розі.
- Концерт був перенесений через трагедію, але все ж відбувся. Ірина висловила вдячність публіці за підтримку та єдність у ці важкі часи.
Ірина Білик виступила з ювілейним концертом до її 55-річчя. Співачка розпочала виступ з того, що вшанувала пам'ять загиблих та висловила співчуття тим, хто втратив близьких на війні.
Ірина Білик вшанувала пам'ять загиблих після смертельного російського удару по Кривому Розі хвилиною мовчання. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз Марічки Падалко, яка показала уривок з концерту.
До слова Зірковий ювілей: що відомо про життя Ірини Білик, якій виповнилось 55 років
Співачка планувала концерт на неділю, 6 квітня, – у цей день їй виповнилося 55 років. Та через обстріл Кривого Рогу Ірина Білик перенесла ювілейний виступ. Вона подякувала публіці за те, що це не завадило їм зустрітися.
Я дуже вдячна вам за те, що перенесення концерту не завадило нам усім все-таки зустрітись у цьому залі. Цей великий терор який відбувається кожного дня проти нашої країни, він змушує нас бути єдиними,
– сказала артистка.
Ірина Білик оголосила хвилину мовчання та висловила співчуття сім'ям загиблих дітей та всіх українців.
Ірина Білик почала концерт з хвилини мовчання: відео Марічки Падалко
Додамо, гурт Ziferblat днями виступив на першій вечірці до Євробачення-2025. Захід відбувався після атаки на Кривий Ріг, тому соліст ледь стримував емоції. Музиканти присвятили свій виступ постраждалим і сім'ям загиблих.
Цинічний удар по Кривому Розі
- 4 квітня російські окупанти вдарили, ймовірно, балістичною ракетою "Іскандер", по житловому кварталу в Кривому Розі, поряд з дитячим майданчиком.
- Внаслідок атаки загинуло 20 людей, з яких 9 – діти. Наймолодшому загиблому було 3 роки. Ще близько 75 людей постраждали.
- За словами Фолькера Тюрка, верховного комісара ООН з прав людини, це найбільша атака з початку повномасштабної війни за кількістю загиблих дітей.