Ірина Білик розпочала концерт вшануванням пам'яті загиблих через трагічний удар по Кривому Розі

Ірина Білик виступила з ювілейним концертом до її 55-річчя. Співачка розпочала виступ з того, що вшанувала пам'ять загиблих та висловила співчуття тим, хто втратив близьких на війні.

Ірина Білик вшанувала пам'ять загиблих після смертельного російського удару по Кривому Розі хвилиною мовчання. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіз Марічки Падалко, яка показала уривок з концерту.

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Співачка планувала концерт на неділю, 6 квітня, – у цей день їй виповнилося 55 років. Та через обстріл Кривого Рогу Ірина Білик перенесла ювілейний виступ. Вона подякувала публіці за те, що це не завадило їм зустрітися.

Я дуже вдячна вам за те, що перенесення концерту не завадило нам усім все-таки зустрітись у цьому залі. Цей великий терор який відбувається кожного дня проти нашої країни, він змушує нас бути єдиними,

– сказала артистка.

Ірина Білик оголосила хвилину мовчання та висловила співчуття сім'ям загиблих дітей та всіх українців.

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Додамо, гурт Ziferblat днями виступив на першій вечірці до Євробачення-2025. Захід відбувався після атаки на Кривий Ріг, тому соліст ледь стримував емоції. Музиканти присвятили свій виступ постраждалим і сім'ям загиблих.

Цинічний удар по Кривому Розі