Осколок влетів у кімнату сина, – відома режисерка показала наслідки атаки на Київ

Українська кінорежисерка та письменниця Ірина Цілик повідомила, що її квартира постраждала під час масованої російської атаки на Київ.

За її словами, уламок влетів до кімнати її сина, пошкодивши вікно та меблі. Про пережите режисерка розповіла на своїй сторінці у фейсбуці.

До теми Мама ведучої Тали Калатай опинилася під завалами під час російської атаки на Київ

Під час обстрілу Ірина Цілик перебувала на дачі, а її чоловік і син залишилися в Києві. На щастя, у момент вибуху вони були в укритті, яке разом із сусідами облаштували в підвалі будинку.

Осколок (шрапнель?) влетів у кімнату сина, пробивши віконну раму. Зачепив самокат (відбита ручка розфігачила шматок підлоги), шафку, полетів далі, пролетів через усю вітальню, пробив перші дві шибки склопакетів і впав між другою та третьою,

– поділилася режисерка.

Квартира Ірини Цілик постраждала внаслідок обстрілу / Фото з фейсбуку режисерки

На щастя, ніхто з її рідних не постраждав. Ірина зізналася, що після побаченого ще більше переконалася, наскільки важливо під час повітряної тривоги не нехтувати укриттям.

Як добре, що пішли в укриття, як добре… Траєкторія одного осколка може бути цілком незбагненною,

– зазначила вона.

Ірина Цілик також додала, що їхній будинок цієї ночі постраждав від російської атаки вже вшосте. 24 травня вибуховою хвилею у квартирі режисерки вирвало двері, а в оселях сусідів були пошкоджені вікна.

Для довідки! Ірина Цілик здобула міжнародне визнання завдяки документальній стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин". Саме ця робота у 2020 році принесла їй нагороду за найкращу режисуру на американському кінофестивалі "Санденс".

Додамо, що через російський обстріл столиці також постраждала квартира співака LAUD.