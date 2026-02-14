5 історій кохання українських зірок, за якими можна писати новели

У таку особливу дату – День Валентина, пропонуємо згадати деякі романтичні історії кохання серед українських зірок. Для декого з них це не перші серйозні відносини, однак вони точно щасливі.

24 Канал поділиться деталями, як знаменитості знайшли свою споріднену душу крізь роки пошуків.

Історії кохання українських зірок

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Пару пов'язав проєкт "Танці із зірками". Ще з першого ефіру деякі глядачі "одружили" цю пару, однак на той момент між ними іскри ще не було. Крім того, на момент участі у проєкті обоє з пари були у стосунках.

У результаті Лілія та Андрій посіли друге місце й раптом вони відчули, що не байдужі одне до одного. Їхні стосунки почали розвиватись у шаленому темпі. Наприкінці 2011 року пара одружилась. Церемонія розпису мала бути скромною та без зайвих очей, однак близьке оточення проговорилось журналістам, тому новина про грандіозну подію шоубізнесу швидко розлетілась гучними заголовками та першими шпальтами.

За час подружнього життя народилось троє дітей: 2012 – донька Діана, 2018 – донька Поліна та 2024 – донька Аделіна.

Андрій Дикий та Лілія Ребрик / Фото з інстаграму

Сергій Танчинець і Юліана Корецька

Друга дружина лідера гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ давно працює їхньою піарницею. У 2024 році з'явились перші чутки щодо роману фронтмена з дівчиною. У наступні місяці в соцмережах почали з'являтись ніжні та романтичні фото пари, однак обоє мовчали. Та 9 травня 2024 року Юліана опублікувала привітання з днем народження у соцмережах і зізналась співаку у коханні.

На початку липня 2025 року співак освідчився коханій, а 1 січня 2026 року стало відомо, що пара офіційно одружилась.

Сергій Танчинець і Юліана Корецька / Фото з інстаграму

Катерина Осадча і Юрій Горбунов

Стосунки між парою зав'язались завдяки проєкту "Голос. Діти". Однак про це не знав ніхто. Правда відкрилась тоді, коли Осадча завагітніла.

Усе почалося з того, що я підвозив Катю, тому що закінчувалися знімання "Голосу. Діти". Підвозив Катю додому і от так от зайшов на чайок,

– розповідав Юрій в ефірі "Сніданок з 1+1".

На початку 2017 року пара одружилась, а в лютому народився син Іван. У 2021 році народилась друга дитина подружжя – син Данило.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму

Віктор Павлік і Катерина Репяхова

Катерина стала для артиста четвертою дружиною. Вона молодша від свого обранця на 28 років. Ці стосунки артист приховував приблизно 4 роки, на той момент Павлік ще був в іншому шлюбі, тому Репяхова була у статусі коханки.

Спершу він казав, що кохає дружину: і її любить, і мене любить. Що не піде, – розповідала у програмі "Зірковий шлях" Катерина.

Ще з юних років дівчина була фанаткою артиста. Вона була частою гостею на його концертах і завжди дарувала букети.

Коли Віктор зізнався дружині, що йде від неї, то розгорілись справжні баталії. Найбільше пригнічувало публіку те, що це все відбувається тоді, коли син співака бореться з важкою недугою, яка зрештою призвела до його смерті.

Свої стосунки пара зареєструвала у травні 2020 року, а вже в червні наступного року у пари народився син Михайло.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова / Фото з інстаграму

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Арсен став для співачки другим чоловіком. А познайомились вони на проєкті "Голос країни". Спершу у них були дружні стосунки, адже в Мірзояна на той момент була сім'я.

Та заради кохання з Тонею він покинув дружину і дітей й одружився з Матвієнко. Співачка ніколи не приховувала, що закрутила роман з одруженим. Ба більше, їй навіть не соромно за це.

Я відверто сказала всьому світу, що я покохала чоловіка, який був у стосунках. Чому мені за це має бути соромно? Я образила людину. Я це все розумію. Вона на мене ображена,

– казала виконавиця.

Одружились вони у 2017 році, а тоді артистка народила чоловікові доньку. Цікаво, що весілля святкували двічі: в Таїланді та Дніпрі.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму співачки

Ось такими бувають історії кохання – доволі непростими, з викликами, перешкодами та навіть зрадами. Але здається, що жоден із них не шкодує про вчинене.