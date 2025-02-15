Зірка "Ліги сміху" відверто висловився про мобілізацію: "Я дуже хвилююсь з цього приводу"
- Іван Люлєнов, гуморист та зірка "Ліги сміху", висловився щодо мобілізації й зізнався, що відчуває внутрішні протиріччя та вину через те, що не воює.
- Люлєнов зазначив, що коміки не мають бронювання від мобілізації, багато артистів йдуть воювати, і він сам роздумує пройти базову військову підготовку.
Гуморист та зірка "Ліги сміху" Іван Люлєнов висловився про мобілізацію. Він також відповів, чи відчуває себе винним через те, що не воює.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Люлєнова ТСН. Журналістка поцікавилася у чоловіка, чи соромиться він своєї "умовної броні", яку часто приписують українським зіркам.
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У мене кожен день стосовно цього є якісь внутрішні протиріччя, якщо так можна сказати. Я відчуваю себе винним, але я не розумію, що мені робити. Я не можу зрозуміти, що відчувають хлопці навіть на один відсоток, тому що я не в тих обставинах. У мене багато друзів у таких ситуаціях,
– відповів Іван Люлєнов.
Інтерв'ю з Іваном Люлєновим: дивіться відео онлайн
Іван Люлєнов висловився про мобілізацію
Зірка "Ліги сміху" наголосив, що в коміків немає бронювання від мобілізації, та додав, що багато артистів йдуть воювати. Люлєнов зауважив, що всі хвилюються та хочуть, аби війна закінчилася.
Я дуже хвилююсь з цього приводу. Я бачу, як артисти йдуть воювати. І, звичайно, я думаю про себе. Я думаю про такі речі, і є якась вина в мені,
– зізнався гуморист.
За словами Івана Люлєнова, раніше він відчував слабкість, якби довелося йти на фронт, адже не був підготовлений. Тому чоловік думав пройти БЗВП – базову військову підготовку.