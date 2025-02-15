Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Люленова ТСН. Журналистка поинтересовалась у мужчины, стесняется ли он своей "условной брони", которую часто приписывают украинским звездам.

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У меня каждый день по этому поводу есть какие-то внутренние противоречия, если так можно сказать. Я чувствую себя виноватым, но я не понимаю, что мне делать. Я не могу понять, что чувствуют парни даже на один процент, потому что я не в тех обстоятельствах. У меня много друзей в таких ситуациях,

– ответил Иван Люленов.

Интервью с Иваном Люленовым: смотрите видео онлайн

Иван Люленов высказался о мобилизации

Звезда "Лиги смеха" отметил, что у комиков нет бронирования от мобилизации, и добавил, что многие артисты идут воевать. Люленов заметил, что все волнуются и хотят, чтобы война закончилась.

Я очень волнуюсь по этому поводу. Я вижу, как артисты идут воевать. И, конечно, я думаю о себе. Я думаю о таких вещах, и есть какая-то вина во мне,

– признался юморист.

По словам Ивана Люленова, ранее он чувствовал слабость, если бы пришлось идти на фронт, ведь не был подготовлен. Поэтому мужчина думал пройти БЗВП – базовую военную подготовку.