Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Люлєнова ТСН. Журналістка поцікавилася у чоловіка, чи соромиться він своєї "умовної броні", яку часто приписують українським зіркам.

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У мене кожен день стосовно цього є якісь внутрішні протиріччя, якщо так можна сказати. Я відчуваю себе винним, але я не розумію, що мені робити. Я не можу зрозуміти, що відчувають хлопці навіть на один відсоток, тому що я не в тих обставинах. У мене багато друзів у таких ситуаціях,

– відповів Іван Люлєнов.

Інтерв'ю з Іваном Люлєновим: дивіться відео онлайн

Іван Люлєнов висловився про мобілізацію

Зірка "Ліги сміху" наголосив, що в коміків немає бронювання від мобілізації, та додав, що багато артистів йдуть воювати. Люлєнов зауважив, що всі хвилюються та хочуть, аби війна закінчилася.

Я дуже хвилююсь з цього приводу. Я бачу, як артисти йдуть воювати. І, звичайно, я думаю про себе. Я думаю про такі речі, і є якась вина в мені,

– зізнався гуморист.

За словами Івана Люлєнова, раніше він відчував слабкість, якби довелося йти на фронт, адже не був підготовлений. Тому чоловік думав пройти БЗВП – базову військову підготовку.