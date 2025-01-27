Після виступу з росіянами: Іван Дорн заговорив українською й згадав Ліну Костенко

Нещодавно Іван Дорн, який живе за кордоном, засвітився на вечірці у Німеччині, де виступали артисти з Росії. Через це виконавця захейтили в мережі.

На тлі критики Дорн звернувся до українців. Він згадав вірш Ліни Костенко та пісню Скрябіна. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дорна.

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Так, співак опублікував скриншот свого онлайн-листування з мамою. Жінка йому надіслала уривок вірша Ліни Костенко "Прости мені, мій змучений народе".

Прости мені, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчать! Бо ж сієш, сієш, а воно не сходе, і тільки змії кубляться й сичать. Всі проти всіх, усі ні з ким не згодні. Злість рухає людьми, але у бік безодні,

– йдеться в СМС.

До цього фото Іван Дорн додав пісню Скрябіна "Мовчати" та написав: "Люблю вас всіх, мої хороші". Також він залишив емодзі у вигляді сердечок в кольорах українського прапора.



Іван Дорн звернувся до українців / Скриншот з інстаграму

Що відомо про вечірку, на якій виступив Дорн