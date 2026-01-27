Палало все, – будинок Іво Бобула в Криму спалили

Народний артист України Іво Бобул розповів, що його будинок у Криму спалили. Співак дізнався про це від знайомих.

Подробицями Бобул поділився у новому інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".

Теж цікаво Іво Бобул припустив, чому Лорак і Повалій поїхали до Росії

У мене там (у Криму – 24 Канал) був один таксист знайомий. Він проїжджав повз (будинку – 24 Канал), сфотографував. Палало все,

– поділився Іво Бобул.

Народний артист України намагався врятувати будинок.

Там ще залишились стіни. Я через хлопців дав гроші, вони дах (зробили – 24 Канал), щоб дощ туди не потрапив. Вікна забили, і так стоїть там,

– продовжив він.

Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, у 2023 році в інтерв'ю Славі Дьоміну Іван Васильович розповідав, що купив будинок в Ялті до окупації Криму. До 2014 року співак їздив туди відпочивати.

Що з будинком батьків Злати Огнєвіч в Криму?