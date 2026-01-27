Палало все, – будинок Іво Бобула в Криму спалили
- Іво Бобул розповів, що його будинок у Криму був спалений, і він дізнався про це від знайомих.
- Співак намагався врятувати будинок, вклавши гроші в ремонт даху та закриття вікон.
Народний артист України Іво Бобул розповів, що його будинок у Криму спалили. Співак дізнався про це від знайомих.
Подробицями Бобул поділився у новому інтерв'ю, що вийшло на ютуб-каналі "В гостях у Гордона".
Теж цікаво Іво Бобул припустив, чому Лорак і Повалій поїхали до Росії
У мене там (у Криму – 24 Канал) був один таксист знайомий. Він проїжджав повз (будинку – 24 Канал), сфотографував. Палало все,
– поділився Іво Бобул.
Народний артист України намагався врятувати будинок.
Там ще залишились стіни. Я через хлопців дав гроші, вони дах (зробили – 24 Канал), щоб дощ туди не потрапив. Вікна забили, і так стоїть там,
– продовжив він.
Інтерв'ю з Іво Бобулом: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, у 2023 році в інтерв'ю Славі Дьоміну Іван Васильович розповідав, що купив будинок в Ялті до окупації Криму. До 2014 року співак їздив туди відпочивати.
Що з будинком батьків Злати Огнєвіч в Криму?
Нагадаємо, що торік Злата Огнєвіч розповідала, що її батькам вдалося виїхати з Криму до початку повномасштабного вторгнення. Їхній будинок на півострові продали.
"Алгоритм дій дуже простий: для того, щоб жити в Києві або під Києвом, потрібно придбати житло. І ми вирішили для себе продати житло батьків в Криму, щоб батьки мали змогу переїхати вже до нас. І нам це вдалося. Батьки вже десь два роки до повномасштабного вторгнення жили з нами", – ділилась співачка.