Новий скандал на Євробаченні-2026: ізраїльський мовник отримав попередження від організаторів

Ізраїльський мовник KAN отримав офіційне попередження від Європейської мовної спілки (EBU) напередодні Євробачення.

Причиною стали рекламні ролики із закликом підтримати представника країни "10 разів". Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу.

Так, 8 травня, напередодні першого півфіналу Євробачення-2026, у мережі поширили серію промороликів різними мовами – зокрема українською, англійською, французькою та німецькою. У відео представник Ізраїлю Ноам Беттан закликав глядачів голосувати за нього "10 разів".

Для контексту! Цьогоріч правила Євробачення загалом дозволяють віддати 10 голосів.

Директор Євробачення Мартін Грін наголосив, що прямі заклики голосувати максимальну кількість разів за конкретного виконавця суперечать правилам і духу шоу.

Протягом 20 хвилин ми зв'язалися з делегацією KAN, щоб попросити їх негайно припинити будь-яке розповсюдження відео та видалити їх з усіх платформ, де вони були опубліковані. Вони негайно вжили відповідних заходів,

– зазначено в заяві.

До речі, напередодні одразу 5 країн – Іспанія, Ірландія, Нідерланди та Словенія та Ісландія оголосили бойкот Євробаченню-2026 через рішення Європейської мовної спілки (EBU) допустити Ізраїль до участі в конкурсі.

Ще раніше правила Євробачення оновили, щоб запобігти маніпуляціям під час голосування. Відтоді артистам і мовникам заборонено долучатися до рекламних кампаній, які можуть впливати на результати. Крім того, під заборону потрапили промоакції, що організовуються третіми сторонами, зокрема урядами.

Хто представлятиме Ізраїль на Євробаченні-2026?

Це співак Ноам Беттан, який виконає баладу Michelle. Композиція звучить одразу трьома мовами – івритом, французькою та англійською.

Беттан народився в Ізраїлі у французькій родині та виріс між кількома культурами, що згодом вплинуло на його музичний стиль. Він поєднує поп звучання з авторською музикою. Популярність артисту принесла пісня Buba. У 2023 році він випустив дебютний альбом Me'al HaMayim.

Ширшій аудиторії Беттан став відомий після перемоги у 12 сезоні ізраїльського талант-шоу HaKokhav HaBa у січні 2026 року.

У першому півфіналі конкурсу, що відбудеться 12 травня, він виступить під 10 номером.