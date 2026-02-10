Це була підстава, – мама Jerry Heil емоційно прокоментувала поразку співачки у Нацвідборі-2026
- Jerry Heil посіла 3 місце у Національному відборі на Євробачення-2026, отримавши 16 балів.
- Мати співачки, Людмила Шемаєва, висловила сумніви в чесності проведення конкурсу, натякаючи на можливу підставу.
Співачка Jerry Heil у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 посіла 3 місце. Поразку артистки прокоментувала її мама Людмила Шемаєва.
Вона підтримала Яну (справжнє ім'я Jerry Heil, – 24 Канал), опублікувавши сторіс в інстаграмі.
Людмила Шемаєва зробила репост допису співачки, де вона подякувала шанувальникам за підтримку і показала свою нагороду від офіційного фан-клубу Євробачення OGAE. Jerry Heil стала переможницею у номінації "Вибір Єврофанів"
Я отримала свій головний кубок вечора – він про любов тих, для кого Євробачення – це не просто конкурс, а цілий музичний всесвіт. І раз цей кубок – вибір Єврофанів з України та 17 країн – виходить, щось таки я роблю правильно. Я вас обожнюю так само сильно. Кожне слово вашої підтримки весь цей час дає мені сили. Дякую, що ви, такі чудові, є у мене та у моєї творчості,
– написала артистка в інстаграмі.
Мама Яни відреагувала: "Донечко наша, ти найкраща. Ця нагорода вища за будь-яке Євробачення, бо за тебе вболівають тисячі живих людей, і ми дуже вдячні їм за це".
Водночас Людмила Шемаєва засумнівалася в чесності проведення Національного відбору на Євробачення.
В голосуванні на Нацвідборі, в тому, як транслювався сам номер, як подавався звук, я щось геть зневірилася. Таке відчуття, що це дійсно була підстава, як і пише про це багато людей. Для чого це було зроблено – знає лише той, хто це задумав. Але все, що не робиться, – на краще. На все воля Божа,
– зазначила мати фіналістки.
Що відомо про участь Jerry Heil в Нацвідборі-2026?
- Цього року Jerry Heil представила конкурсну пісню CATHARTICUS.
- Одним із режисерів її сценічного номера став всесвітньо відомий французький митець Йоан Буржуа, який раніше співпрацював з Harry Styles, Coldplay, Selena Gomez та іншими світовими зірками.
- Водночас Jerry Heil заявила, що її номер на Нацвідборі-2026 було показано не повністю, що вона назвала "підставою".
- За підсумками голосування журі поставили артистці 8 балів, стільки ж вона отримала і від глядачів. У результаті Jerry Heil набрала 16 балів та посіла 3 місце у фіналі Нацвідбору-2026.
- Переможницею конкурсу стала LELÉKA, а LAUD посів друге місце.