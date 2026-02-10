Це була підстава, – мама Jerry Heil емоційно прокоментувала поразку співачки у Нацвідборі-2026

Співачка Jerry Heil у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 посіла 3 місце. Поразку артистки прокоментувала її мама Людмила Шемаєва.

Вона підтримала Яну (справжнє ім'я Jerry Heil, – 24 Канал), опублікувавши сторіс в інстаграмі.

Не пропустіть Павло Зібров уперше після смерті Степана Гіги розповів правду: чи були вони друзями

Людмила Шемаєва зробила репост допису співачки, де вона подякувала шанувальникам за підтримку і показала свою нагороду від офіційного фан-клубу Євробачення OGAE. Jerry Heil стала переможницею у номінації "Вибір Єврофанів"

Я отримала свій головний кубок вечора – він про любов тих, для кого Євробачення – це не просто конкурс, а цілий музичний всесвіт. І раз цей кубок – вибір Єврофанів з України та 17 країн – виходить, щось таки я роблю правильно. Я вас обожнюю так само сильно. Кожне слово вашої підтримки весь цей час дає мені сили. Дякую, що ви, такі чудові, є у мене та у моєї творчості,

– написала артистка в інстаграмі.

Мама Яни відреагувала: "Донечко наша, ти найкраща. Ця нагорода вища за будь-яке Євробачення, бо за тебе вболівають тисячі живих людей, і ми дуже вдячні їм за це".

Водночас Людмила Шемаєва засумнівалася в чесності проведення Національного відбору на Євробачення.

В голосуванні на Нацвідборі, в тому, як транслювався сам номер, як подавався звук, я щось геть зневірилася. Таке відчуття, що це дійсно була підстава, як і пише про це багато людей. Для чого це було зроблено – знає лише той, хто це задумав. Але все, що не робиться, – на краще. На все воля Божа,

– зазначила мати фіналістки.

Мама Jerry Heil прокоментувала поразку доньки у Нацвідборі-2026 / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про участь Jerry Heil в Нацвідборі-2026?