Співачка Камалія розкрила свій рекордний місячний заробіток
- Камалія розповіла, що її найбільший місячний заробіток становив 100 тисяч доларів, а найдорожча покупка обійшлася в 11 мільйонів доларів.
- Інші знаменитості, як Павло Зібров, Сергій Жадан, і Олександр Рудинський, також раніше поділилися своїми рекордними гонорарами, які варіюються від 10 тисяч доларів до 1 мільйона гривень.
Камалія відверто відповіла на запитання про гроші. Співачка поділилася, скільки витратила на найдорожчу покупку, яку суму вкладає у догляд за собою і який найбільший заробіток мала.
Про це співачка розповіла в бліц-опитуванні проєкту Ranok na Maximum. Також Камалія поділилася, яку суму платить за комунальні послуги у своєму розкішному будинку.
Так, найдорожча покупка виконавиці обійшлася приблизно у 11 мільйонів доларів, проте що саме придбала Камалія, вона залишила в секреті. На догляд за собою артистка витрачає щонайменше тисячу доларів, а комунальні послуги у будинку обходяться їй приблизно в суму, еквівалентну двом середнім зарплатам у Києві – близько 30 тисяч гривень.
До речі, раніше в програмі "По хатах" Камалія показала свій будинок вартістю 15 мільйонів доларів. Його інтер'єр оформлений мармуром, ліпниною та золотом.
Які найбільші гонорари були в інших українських зірок?
- Народний артист Павло Зібров зізнався, що його рекордний гонорар складав 10 тисяч доларів, і таку суму йому платили кілька разів.
- У 2024 році Сергій Жадан розповів, що найбільший гонорар у його кар'єрі становив 1 мільйон гривень. Ці кошти він отримав за рекламну кампанію для McDonald's, де взяв участь у відео та написав авторський вірш.
- Актор Олександр Рудинський отримав свій рекордний гонорар у розмірі 2 500 євро за один знімальний день у серіалі "Декамерон" від Netflix, де він зіграв однорукого бандита.