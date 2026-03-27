Співачка Камалія розкрила свій рекордний місячний заробіток

Камалія відверто відповіла на запитання про гроші. Співачка поділилася, скільки витратила на найдорожчу покупку, яку суму вкладає у догляд за собою і який найбільший заробіток мала.

Про це співачка розповіла в бліц-опитуванні проєкту Ranok na Maximum. Також Камалія поділилася, яку суму платить за комунальні послуги у своєму розкішному будинку.

Не пропустіть У діловому костюмі: Зеленська вразила стильним образом на зустрічі з Джорджем і Лорою Буш

Так, найдорожча покупка виконавиці обійшлася приблизно у 11 мільйонів доларів, проте що саме придбала Камалія, вона залишила в секреті. На догляд за собою артистка витрачає щонайменше тисячу доларів, а комунальні послуги у будинку обходяться їй приблизно в суму, еквівалентну двом середнім зарплатам у Києві – близько 30 тисяч гривень.

До речі, раніше в програмі "По хатах" Камалія показала свій будинок вартістю 15 мільйонів доларів. Його інтер'єр оформлений мармуром, ліпниною та золотом.

Найбільший місячний заробіток знаменитості становив 100 тисяч доларів.

Які найбільші гонорари були в інших українських зірок?