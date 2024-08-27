Сергій запевнив, що одразу погодився написати вірш для реклами закладів громадського харчування. Водночас Жадану приємно спостерігати за позитивною реакцію аудиторії.

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Зрозуміло, що у вірші немає бургерів і картоплі фрі, але є смачний пиріг. А ще є пам'ять, любов і ніжність. Бо пам'ять, це дуже часто саме про любов і ніжність,

– поділився чоловік.

Письменник одразу попередив, що кошти, отримані за участь у відео, передасть на благодійність. Для чоловіка важливо долучатися до допомоги українцям під час війни. Також Сергій розкрив суму, яку йому заплатили за рекламу.

Тож із радістю передаю цю суму – 1 000 000 гривень – (найбільший, між іншим (поки що) гонорар у своєму житті) в добрі руки на хороші справи,

– повідомив Жадан.

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Нагадаємо, на початку червня Сергій розповів, що долучився до Сил Оборони. Він служить у 13-й бригади НГУ "Хартія". До нього приєдналися інші учасники гурту "Жадан і Собаки" – Євген Турчинов і Олександр Меренчук. Вони вже пройшли військовий вишкіл та отримали шеврони.