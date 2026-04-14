У мережі віруситься відео, де Каньє Вест нібито виконує пісню "Седая ночь": чи справжнє воно

У мережі віруситься відео, де репер Каньє Вест нібито виконує англомовну версію пісні "Седая ночь" російського співака, колишнього соліста гурту "Ласковый май" Юрія Шатунова.

Чи справді Каньє Вест переспівав трек росіянина – дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Англомовна версія пісні "Седая ночь" отримала назву Silver Night. У відео, що шириться мережею, Каньє Вест нібито виконує її на великому стадіоні, а повний зал глядачів підспівує реперу.

Пізніше виявилося, що відео створене за допомогою штучного інтелекту. Проте воно виявилося настільки реалістичним, що чимало користувачів сприйняли фейковий виступ за справжній.

Російські ЗМІ повідомляють, що ролик у своїх соціальних мережах навіть поширив російський репер і путініст Тіматі, що ще більше привернуло увагу до нього.

Каньє Вест нібито переспівав пісню "Седая ночь"

Крім того, у мережі з'явилось відео, на якому Каньє Вест нібито співає англомовну версію пісні "Чужие губы" російського гурту "Руки Вверх!", однак його також створив штучний інтелект.

Каньє Вест нібито переспівав пісню "Чужие губи"

