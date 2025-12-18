Змушена припинити виступи: народна артистка України Катерина Бужинська потрапила в лікарню
- Катерина Бужинська лікується від серйозної травми ока в інтенсивній терапії та тимчасово не може виступати.
- Співачка перенесла операцію, її стан стабільний, але вона не з'явиться на концертах найближчим часом.
Народна артистка України Катерина Бужинська показалася в лікарні й розповіла про проблеми зі здоров'ям.
Співачка тимчасово не може виступати, працювати й почувається непросто. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Бужинська вже два місяці лікується від серйозної травми ока, спричиненої контактною лінзою. Артистка наразі перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії.
Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду – шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням. Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров'я,
– зазначила Катерина.
Вона мала заплановані виступи з Михайлом Грицканом. Зокрема, 21 грудня співаки повинні були виступити в шоу-ресторані в Харкові, як зазначено на сторінці Михайла Грицкана в інстаграмі, проте Катерина Бужинська не з'явиться на цьому та інших концертах найближчим часом.
Хто ще з зірок нещодавно опинився в лікарні?
- 70-річній українській акторці Тамарі Яценко зробили складну операцію із заміни кульшового суглоба. Зараз вона проходить реабілітацію.
- Також в лікарні декілька тижнів перебував ще один народний артист – Степан Гіга. Йому провели операцію, але через деякий час стан співака погіршився і вже 12 грудня серце співака зупинилося.
- До цього стало відомо про смерть 38-річного вокаліста гурту ADAM Михайла Клименка, який більше як два місяці боровся з туберкульозним менінгітом.