Вынуждена прекратить выступления: народная артистка Украины Екатерина Бужинская попала в больницу
- Екатерина Бужинская лечится от серьезной травмы глаза в интенсивной терапии и временно не может выступать.
- Певица перенесла операцию, ее состояние стабильное, но она не появится на концертах в ближайшее время.
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская показалась в больнице и рассказала о проблемах со здоровьем.
Певица временно не может выступать, работать и чувствует себя непросто. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Бужинская уже два месяца лечится от серьезной травмы глаза, вызванной контактной линзой. Артистка сейчас находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии.
Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди – путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем хочу как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если есть возможность, помолиться за мое здоровье,
– отметила Екатерина.
Она имела запланированные выступления с Михаилом Грицканом. В частности, 21 декабря певцы должны были выступить в шоу-ресторане в Харькове, как указано на странице Михаила Грицкана в инстаграме, однако Екатерина Бужинская не появится на этом и других концертах в ближайшее время.
Кто еще из звезд недавно оказался в больнице?
- 70-летней украинской актрисе Тамаре Яценко сделали сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Сейчас она проходит реабилитацию.
- Также в больнице несколько недель находился еще один народный артист – Степан Гига. Ему провели операцию, но через некоторое время состояние певца ухудшилось и уже 12 декабря его сердце остановилось.
- До этого стало известно о смерти 38-летнего вокалиста группы ADAM Михаила Клименко, который более двух месяцев боролся с туберкулезным менингитом.