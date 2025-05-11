У 2021 році представляла Україну на Євробаченні: де зараз Катерина Павленко, солістка гурту Go_A
- Катерина Павленко, солістка гурту Go_A, виступила на Євробаченні 2021 з піснею SHUM, яка увійшла до трійки найпопулярніших пісень в історії конкурсу.
- Катерина має складні стосунки з матір'ю та не розкриває подробиць особистого життя.
Катерина Павленко – унікальна українська співачка, яка підкорила Європу своїм незвичним голосом й неординарним перфоменсом на Євробаченні. Ця подія стала новим поштовхом до популярності гурту Go_A.
Катерина народилась у Ніжині Чернігівської області. Життя так склалось, що батька у дівчини не було, а мати була військовою, тому більшість часу Павленко проводила у дідуся та бабусі. Дізнавайтесь у матеріалі Show24 про кар'єру виконавиці, її життєве випробування та де вона зараз.
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Юність та музична кар'єра
Те, що Катерина полюбила музику, зовсім не випадковість. Її бабуся та дідусь любили музику, вдома мали чимало музичних інструментів, а внучку часто брали з собою на посиденьки, де співали різних пісень.
Викладачка з фортепіано наполягала на тому, щоб Павленко віддали до музичної школи. Родичі дослухались до поради, тому дівчина тривалий час ходила до Ніжинської музичної школи на вокально-хорове відділення.
Через те, що сім'я не була багатою, Катерина не мала дорогого та стильного вбрання, а це ставало приводом для цькування зі сторони однолітків. Виконавиця не витримала насміхань і покинула навчання у музичній школі.
Після смерті дідуся, Павленко та її маму попросили піти з дому через конфлікт з братом матері. Спершу вони жили у будинку, де не було вікон і дверей, а згодом оселялись у знайомих. Через такі умови проживання співачка серйозно захворіла.
Врятувати її змогли лише у Києві. Юна дівчина лежала в палаті з важкохворими пацієнтами, які помирали одне за одним. Вона боялась, що стане наступною.
Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. Мене просто там залікували так, що я важила 43 кілограми, і мені нічого не допомагало,
– пригадала Катерина Павленко.
Співачка не розкриває точного діагнозу, який її поставили, відомо лише, що в солістки гурту Go_A були проблеми з легенями.
Як відомо, сьогодні артистка перебуває у не надто теплих стосунках зі своєю мамою. Катерина вважає, що це пов'язано з дитячими образами й зараз не варто щось змінювати.
Ми спілкуємося, ми зідзвонюємось, вона до мене приїжджає переночувати. У нас складні стосунки й немає бажання усе розповідати, бо на це знадобиться половину життя. Але немає такого, що я не беру слухавку чи кажу: "Не дзвони мені",
– пояснила артистка.
Від так, у 2009 році Павленко закінчила музичне училище, а потім вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. У студентські роки була учасницею ансамблю "Кралиця".
У 2012 році виконавиця потрапила до складу гурту Go_A. Спершу вона була бек-вокалісткою, а згодом стала солісткою.
Виступ на Євробаченні
Спершу Go_A мали представляти нашу країну у Нідерландах у 2020 році, але через пандемію коронавірусу пісенний конкурс перенесли. Через рік гурт таки поїхав на Євробачення з піснею SHUM. За підсумками глядацького голосування, Go_A посів 2-ге місце, проте за загальною кількістю голосів – 5-те місце.
Go_A – SHUM (Євробачення-2021): дивіться відео онлайн
Трек гурту ввійшов до трійки найпопулярніших пісень в історії Євробачення, а SHUM також підкорив світові чарти музичних платформ.
До слова, не тільки виступ Go_A став таким, про який говорили всі. Українці завжди вміли вразити оригінальністю.
Такий фурор став ковтком свіжого повітря для колективу. Після успішного виступу на Євробаченні Go_A почали гастролювати не лише Україною, а й іноземними країнами. До слова, росіяни нахабно вкрали конкурсну пісню гурту, переклавши її на російську мову, щоб видати за свою.
Пісня гурту Go_A – SHUM російською мовою: дивіться відео онлайн
Особисте життя
Катерина не ділиться у публічному просторі темою особистого життя. Однак на її сторінці в інстаграмі є декілька світлин з чоловіком, на ім'я Артем Смірнов. Шанувальники припускають, що між молодими людьми можуть бути романтичні стосунки.
Колись співачка зізналась, що відчуває увагу від жінок.
Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов – так. Не знаю, як на це реагувати... нейтрально,
– поділилась Катерина Павленко.
Де зараз солістка гурту Go_A
Останнім часом співачка не так часто з'являється у публічному просторі. Відомо, що вона продовжує виступати, а нещодавно навіть взяла участь у проєкті "Нашебачення-2025".