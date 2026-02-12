"Пташка" з "Азовсталі" схудла на 33 кілограми: фото до та після
- Катерина Поліщук, відома як "Пташка", схудла на 33 кілограми, показавши фото до і після у Threads.
- Вона зазначила, що схудла через власне бажання, наголосивши на важливості внутрішньої мотивації, без чарівних пігулок.
Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", показала результати свого схуднення. Військова скинула 33 кілограми.
Про це Поліщук повідомила у Threads. Вона показала фото до та після схуднення.
Катерина Поліщук зізналась, що жодного секрету її схуднення немає. За словами військової, вона набагато більше любить себе, коли не складно бігати у бронежилеті, підійматися сходами, коли подобається відображення у дзеркалі.
Тільки я знаю, чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу. Я дам одну відповідь і тільки один раз: я схудла тому, що так захотіла. Тому що мені так легше рухатись і жити,
– розповіла Поліщук.
"Пташка" додала, що доклала багато зусиль, щоб схуднути на фронті, та місяцями слідкувала за калоріями – інколи навіть занадто. Вона також наголосила, що набирати та скидати вагу різко – це не про здоров'я.
Але це тільки в мені. Тільки моє. Бо ніхто, крім мене, не знає. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І, на жаль, це працює в обидві сторони. І дуже легко втратити міру. Якщо гіперфіксація дає сили – протягнемо ще. І хай коментатори думають, що щоденними знущаннями зробили мене красунею. Мені плювати,
– зазначила військова.
Що відомо про Катерину Поліщук?
Катерина Поліщук родом з села Соснівці Тернопільської області. Дівчина навчалась у Тернопільському музичному коледжі імені Соломії Крушельницької.
У 2021 році "Пташка" пройшла курси домедичної допомоги та відправилась на Донеччину допомагати українським військовим.
Після початку повномасштабного вторгнення вона працювала у госпіталі в Маріуполі. Коли росіяни розбомбили його, Катерина потрапила на завод "Азовсталь".
У травні Поліщук разом з іншими виконала наказ Володимира Зеленського і вийшла з "Азовсталі", після чого потрапила у російський полон. У вересні вона повернулась додому.