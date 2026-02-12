Про це Поліщук повідомила у Threads. Вона показала фото до та після схуднення.

Катерина Поліщук зізналась, що жодного секрету її схуднення немає. За словами військової, вона набагато більше любить себе, коли не складно бігати у бронежилеті, підійматися сходами, коли подобається відображення у дзеркалі.

Тільки я знаю, чому набрала, чому так довго мучилась і терпіла булінг та приниження в соцмережах, знецінення всіх моїх вчинків через вагу. Я дам одну відповідь і тільки один раз: я схудла тому, що так захотіла. Тому що мені так легше рухатись і жити,

– розповіла Поліщук.

"Пташка" додала, що доклала багато зусиль, щоб схуднути на фронті, та місяцями слідкувала за калоріями – інколи навіть занадто. Вона також наголосила, що набирати та скидати вагу різко – це не про здоров'я.

Але це тільки в мені. Тільки моє. Бо ніхто, крім мене, не знає. Жодних чарівних пігулок не існує. Все лише в голові. І, на жаль, це працює в обидві сторони. І дуже легко втратити міру. Якщо гіперфіксація дає сили – протягнемо ще. І хай коментатори думають, що щоденними знущаннями зробили мене красунею. Мені плювати,

– зазначила військова.

Що відомо про Катерину Поліщук?