Об этом Полищук сообщила в Threads. Она показала фото до и после похудения.

Екатерина Полищук призналась, что никакого секрета ее похудения нет. По словам военной, она гораздо больше любит себя, когда не сложно бегать в бронежилете, подниматься по лестнице, когда нравится отражение в зеркале.

Только я знаю, почему набрала, почему так долго мучилась и терпела буллинг и унижения в соцсетях, обесценивание всех моих поступков из-за веса. Я дам один ответ и только один раз: я похудела потому, что так захотела. Потому что мне так легче двигаться и жить,

– рассказала Полищук.

"Пташка" добавила, что приложила много усилий, чтобы похудеть на фронте, и месяцами следила за калориями – иногда даже слишком. Она также отметила, что набирать и сбрасывать вес резко – это не о здоровье.

Но это только во мне. Только мое. Потому что никто, кроме меня, не знает. Никаких волшебных таблеток не существует. Все только в голове. И, к сожалению, это работает в обе стороны. И очень легко потерять меру. Если гиперфиксация дает силы – протянем еще. И пусть комментаторы думают, что ежедневными издевательствами сделали меня красавицей. Мне плевать,

– отметила военная.

Что известно о Екатерине Полищук?