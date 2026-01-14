41-річна дружина Сергія Притули зачарувала рідкісним фото і зворушливо звернулась до чоловіка
- Катерина Притула відзначила свій 41-й день народження, звернувшись до родини та військових зі словами вдячності в соцмережах.
- Сергій Притула привітав дружину зворушливим дописом та показав подарунок від доньок – листівку.
13 січня дружині Сергія Притули виповнився 41 рік. Після дня народження вона вийшла на зв'язок у соцмережі.
Катерина Притула звернулась до донечок з сином, Сергія, близьких і військових. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Почався новий рік життя. Дякую за щирі привітання і любов. Всупереч усім негараздам і блекаутам, ви зробили цей день неймовірним і сповненим тепла. Дякую дітям за ніжність привітань, чоловікові за чуйність та кохання, друзям за постійну присутність поряд, Силам Оборони за захист! Відчуваю силу, натхнення й смак до життя. І точно знаю – усе найцікавіше лише попереду,
– написала Катерина.
До своєї публікації вона додала чарівну світлину.
Зауважимо, що це перший допис дружини Сергія Притули за довгий час. Катерина Притула востаннє ділилася особистим фото після народження сина у серпні 2025 року.
Як Сергій Притула привітав дружину з днем народження?
Волонтер в інстаграмі присвятив допис Катерині, написавши зворушливі слова.
Навіть у найлютіші морози твоя любов зігріває. Навіть у найдовші блекаути ти випромінюєш світло. З Днем Народження, наш персональний пункт незламності. Любимо,
– зазначив відомий телеведучий.
Сергій також показав, який подарунок для дружини зробили його донечки Соломія та Стефанія – дівчатка зробили для мами листівку.
Що відомо про стосунки Сергія Притули з дружиною?
- Вони познайомилися під час роботи на "Новому каналі", коли ведучий ще був одружений, тому їхні стосунки спочатку були професійними. Після розлучення Катерина та Сергій почали зустрічатися. Свій роман вони не афішували до весілля 28 серпня 2015 року, яке пройшло у Львові.
- У 2015 році подружжя відсвяткувало десять років шлюбу.
- У Сергія Притули з дружиною є троє дітей. У 2017 році у пари народилася донька Соломія, у 2021 – Стефанія, а у 2025 році з'явився син Марко.