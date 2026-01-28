Дружина Усика показала, як підросла їхня наймолодша донька

Сьогодні, 28 січня, молодша донька Олександра та Катерини Усиків святкує день народження. Марії виповнилося 2 роки.

Дружина українського боксера зворушливо привітала доньку на своїй сторінці в інстаграмі. Також вона показала серію фотографій з Марією, на деяких з яким дівчинка зовсім маленька.

Сьогодні цій принцесі 2 рочки. Наш маленький скарб,

– написала Катерина Усик під фото.

У коментарях під дописом Марію привітало чимало відомих людей, зокрема дизайнерка Ельвіра Гасанова, блогерка Єва Коршик, співачка Альона Омаргалієва, журналісти Раміна Есхакзай і Слава Дьомін.

Марії виповнилося 2 роки / фото з інстаграму Катерини Усик

У сториз Катерина також показала святкування дня народження Марії. Дівчинці подарувала багато повітряних кульок, також вона задула свічки на торті. Розважали малечу аніматори.

День народження доньки Усиків / відео з інстаграму Катерини

Що відомо про сім'ю Олександра та Катерини?